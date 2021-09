Schneider Electric y AVEVA unen las operaciones de minería de Vale para mejorar seguridad y sostenibilidad Comunicae

viernes, 3 de septiembre de 2021, 16:08 h (CET) Los partners Schneider Electric y AVEVA están integrando las operaciones de 15 instalaciones distintas de Vale, para aumentar la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia de sus operaciones Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y AVEVA, líder mundial en software industrial para la transformación digital y la sostenibilidad, están unificando las operaciones de Vale, empresa mundial de recursos naturales y minería.

La combinación del software, la tecnología y la experiencia en minería de AVEVA y Schneider Electric proporciona a Vale la capacidad de integrar, centralizar y monitorizar de forma remota las operaciones de sus instalaciones en Mariana e Itabira en Brasil.

Vale se encuentra entre las cinco empresas mineras más grandes del mundo. Con sede en Río de Janeiro, el principal productor mundial de mineral de hierro, pellets y níquel cuenta con una plantilla de más de 170.000 personas en 38 países. El Complejo Mariana y el Complejo Itabira son dos de los principales puntos de producción de mineral de hierro de Vale, ubicados en Minas Gerais (Brasil). Juntos, los complejos son responsables de más del 75% de los datos de producción de las operaciones mineras de Vale en Minas Gerais.

La digitalización es fundamental para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en la minería, además de mejorar la seguridad a través de las operaciones en remoto. Con esta colaboración, Vale puede unificar las operaciones de múltiples instalaciones y actualizar su antiguo sistema por uno capaz de controlar de forma remota las diversas tecnologías de cada instalación minera. Con la solución de gestión remota, Vale aumenta su seguridad y reduce sus gastos operacionales, al mismo tiempo que mejora su eficiencia energética y, por lo tanto, su sostenibilidad.

Vale eligió a Schneider Electric y AVEVA por el rendimiento y la visibilidad que proporcionan sus soluciones, además de su flexibilidad, por ser agnósticas, lo que facilita la integración de múltiples tecnologías en varias instalaciones.

“Nuestro objetivo es mejorar de forma constante la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, no solo ahora sino también para el futuro”, asegura Paulo Henrique Fontes Coura, líder senior de automatización de Vale. “Schneider Electric y AVEVA se han convertido en una parte integral de ese camino. Han proporcionado un servicio completo y personalizado de principio a fin que nos ayudó con la optimización, incluyendo la formación, el apoyo y el asesoramiento en todo momento”.

“Esta colaboración ha creado mucho más que la suma de sus partes”, afirma Gilberto da Cunha Vieira, Líder de Ingeniería Eléctrica y Automatización de Vale. "Estamos enormemente agradecidos a Schneider Electric y AVEVA por unir nuestras instalaciones".

Schneider Electric ha implementado EcoStruxure™ Control Expert – Asset Link, en combinación con AVEVA™ System Platform y Modicon M580, para proporcionar visibilidad y unificar las operaciones de Vale. La tecnología permite que los datos se integren directamente en el sistema, por lo que los responsables de Vale tienen información al detalle sin tener que transferirla manualmente. Al reunir estos datos, ahora Vale puede crear un centro de operaciones principal y gestionar todo de forma remota. Esto mejora la eficiencia operacional, con menos personas onsite, lo que aumenta la seguridad.

Además, se han ahorrados costes gracias a poder contar con datos más rápidos para tomar decisiones; se ha obtenido una visibilidad y compatibilidad total para todas las plantas, proporcionando una única visión holística; y se ha conseguido una mejor coordinación en las operaciones y mayor eficiencia y productividad al unificar múltiples disciplinas en el mismo sitio. El proyecto ha permitido también una estandarización completa a través de una plataforma, con varios fabricantes de dispositivos, y una mayor sostenibilidad a través de la optimización de recursos

“Actualmente, la información es imperativa", dice Rob Moffitt, President Mining, Minerals and Metals de Schneider Electric. “Impulsa la seguridad, la sostenibilidad y la rentabilidad. Es vital que un sector del que dependemos pueda funcionar de manera eficiente, segura y sostenible. El sistema que hemos creado para Vale junto con AVEVA es fundamental para este proceso. Esperamos que Vale desbloquee su potencial para entender, gestionar y mejorar sus operaciones en todo Brasil".

“Las operaciones mineras son entornos con muchos datos, en los que la transformación digital puede impulsar la sostenibilidad y productividad para usar mejor los activos y optimizar el valor”, comenta Marc Ramsay, Vice President, Global Strategic Partners de AVEVA. “Junto con EcoStruxure de Schneider Electric, la AVEVA System Platform ayuda a Vale a crear las minas del futuro a través de operaciones contextualizadas, sobre una base colaborativa basada en estándares que unifica personas, procesos y activos en todas las instalaciones de la empresa, para una mejora operacional continua y real y para ayudar a tomar decisiones”.

AVEVA es líder mundial en software industrial, impulsando la transformación digital y la sostenibilidad. Al conectar el poder de la información y la inteligencia artificial con el conocimiento humano, AVEVA permite a los equipos utilizar sus datos para desbloquear nuevos valores. A esto le llaman inteligencia de rendimiento. La cartera completa de AVEVA permite a más de 20.000 empresas industriales diseñar de manera más inteligente, operar mejor e impulsar la eficiencia sostenible. AVEVA apoya a los clientes a través de un ecosistema confiable que incluye 5.500 socios y 5.700 desarrolladores certificados en todo el mundo. La empresa tiene su sede en Cambridge, Reino Unido, con más 6.500 empleados y 90 oficinas en 40 países. Más información en www.aveva.com.

