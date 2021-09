Schneider Electric lanza una nueva serie de podcasts protagonizados por los líderes del Canal IT

IT Channel Perspectives proporciona información de los partners de Canal más importantes de España sobre cómo impulsar el crecimiento empresarial y la transformación digital. El último episodio cuenta Ana Carolina Cardoso y Mario Nebreda, de Schneider Electric, y con Ángel Luis Castaño, Director técnico de Eficiencia energética de Cad&Lan. Se analiza el papel que ha desempeñado la infraestructura IT durante la pandemia y algunas de las medidas tomadas por empresas y partners para prevenir fallos de energía Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado una nueva serie de podcasts ITChannelPerspectives, en los que los protagonistas son los líderes de Canal IT en España que proporciona información y opiniones expertas sobre tendencias clave en la transformación digital, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la monitorización en remoto y el Edge Computing, entre otras.

Cada episodio de ITChannelPerspectives cuenta con la presencia de un directivo de Schneider Electric y de un líder de Canal IT, con el objetivo de explicar experiencias en primera persona sobre cómo se ha adaptado el sector a los cambios y a las necesidades de los clientes durante este período de disrupción económica.

En concreto, el último episodio ha contado con la experiencia de Ana Carolina Cardoso, Channel Director de APC by Schneider Electric en Iberia; Mario Nebreda, IT Partners Account Manager en APC by Schneider Electric; y Ángel Luis Castaño, Director técnico de Eficiencia energética de Cad&Lan. Los tres han debatido el papel fundamental que ha desempeñado la infraestructura IT de misión crítica durante la pandemia para mantener la continuidad operativa y la seguridad de las empresas.

Cad&Lan es una empresa instaladora, integradora de infraestructuras IT con más de 30 años de experiencia. Ángel Luis Castaño es el responsable de los proyectos de automatización y control, dirigidos a reducir los consumos energéticos de los clientes. “Las infraestructuras IT son una parte indispensable y deben ser una ayuda, no un obstáculo, para mantener la continuidad del negocio. En este sentido, hemos notado una progresión importante en las tecnologías que facilitan la toma de decisiones en corto tiempo y para controlar en tiempo real las infraestructuras”, ha asegurado Castaño. “Durante la pandemia, desde Cad&Lan hemos procurado ofrecer la máxima proactividad y cercanía a nuestros clientes para que su negocio no se viese afectado”.

“El crecimiento de los datos del Edge se está convirtiendo en un problema para muchas empresas, especialmente con la fuerza laboral trabajando desde casa, pero también en una oportunidad para los Partners, que pueden ofrecer monitorización remota y servicios”, ha reflexionado Ana Carolina Cardoso durante el podcast.

El podcast IT Channel Perspectives se encuentra disponible a través de Apple Podcasts, Spotify Podcasts y Google Podcasts. También puedes acceder a los tres primeros episodios a través de la web APC.com.