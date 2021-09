AleaSoft: La financiación de proyectos de energías renovables en tiempos de precios récords en los mercados

En octubre de 2020, los precios de los mercados eléctricos europeos eran casi un tercio de los actuales y los proyectos renovables seguían siendo rentables. Desde ese momento, los precios han subido registrándose récords históricos en varios mercados. Sobre la evolución de los mercados de energías en el último año, las perspectivas en el medio y largo plazo y la situación actual de la financiación de proyectos de energías renovables se hablará en un próximo webinar con ponentes de Deloitte y AleaSoft Después de una pausa estival, en AleaSoft se retoman los webinars mensuales sobre los mercados de energía europeos el próximo 7 de octubre. Para inaugurar este nuevo ciclo, se contará con la participación de ponentes invitados de la consultora Deloitte, cuando casi se cumple un año del webinar realizado con los mismos ponentes en octubre de 2020, el cual tuvo un gran éxito de participación.

En el webinar se analizarán y actualizarán los temas tratados en la ocasión anterior: la evolución de los mercados de energía europeos, la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras.

Evolución de los mercados de energía europeos

Desde el webinar anterior, de octubre de 2020, los precios de los mercados eléctricos europeos han estado subiendo casi de forma ininterrumpida y han alcanzado máximos históricos en varios mercados. Estas subidas también se han producido en los mercados de futuros de electricidad y tienen como causa el aumento sostenido de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, los cuales también han registrado récords históricos. En el webinar se hará un repaso de la evolución de estos mercados en el último año y se analizarán las perspectivas en el medio y largo plazo.

Financiación de proyectos de energías renovables

Para cumplir con los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) se necesita una gran cantidad de capital hasta 2030 en un entorno con elevada volatilidad e incertidumbre. Existe diversidad entre los proveedores de capital en cuanto a su tolerancia al riesgo, especialmente en los proyectos a mercado. Es por esto que los PPA (Power Purchase Agreements) son necesarios para mitigar el riesgo de precios de mercado al contar con una certidumbre en cuanto a los ingresos a largo plazo durante los años de vigencia del contrato. En el webinar se comentarán las condiciones de financiación de los proyectos con y sin PPA y se realizará un análisis de sensibilidad de retornos esperados por los accionistas de los proyectos ante distintos escenarios.

En el webinar de octubre de 2020, cuando los precios de los mercados eléctricos eran casi un tercio de los actuales, se comentó que los proyectos renovables continuaban siendo rentables, aunque se hablaba de rentabilidades por debajo del 10%, que dependían de las características concretas de cada proyecto. También se habló sobre la necesidad de tener una visión “propia y formada” del futuro de los precios como input de un modelo financiero para obtener financiación para un proyecto de energías renovables, destacando la importancia de las previsiones horarias para estimar los ingresos futuros del proyecto y de las bandas de confianza calculadas con una métrica probabilística que permitan cuantificar el riesgo de asumir una previsión de precios determinada. Es importante que las previsiones sean científicas y coherentes y que tengan en cuenta el equilibrio de mercado, como las que se muestran en la siguiente imagen que fueron realizadas en AleaSoft a finales de octubre de 2010, donde se muestra que, aunque el precio ha fluctuado entre períodos de precios bajos y altos, el equilibrio del mercado se ha mantenido.

Otro tema comentado en el webinar de octubre de 2020 fue que el riesgo de precios de mercado es uno de los más complejos de asumir para los proyectos sin ayudas y se resaltó la importancia de los PPA para mitigar este riesgo. Los PPA como herramienta para mitigar el riesgo de precios de mercado también tienen mucha importancia desde el punto de vista de los grandes consumidores y electrointensivos. Gracias a los PPA, estos pueden conocer de antemano los precios que van a pagar por la electricidad en los próximos cinco, diez o quince años, y estar cubiertos en situaciones de precios altos como las que se están produciendo en los últimos meses.

Importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras

En el próximo webinar se comentarán los riesgos y la dificultad de la preparación de información financiera, concretamente la complejidad en la presentación de información financiera sobre coberturas de precio, los retos de las estimaciones contables: test de deterioro, valor razonable, y la complejidad de la contabilidad de coberturas ante la diversidad de PPA. Además se explicará la importancia de contar con previsiones horarias en estos procesos.

Sobre este tema en el webinar que se realizó en octubre 2020 se resaltó la importancia de la información financiera, además de para cumplir con la regulación, como input en procesos de reestructuración, compra, salida a bolsa, etc. Esta información es un input crítico para la financiación de proyectos y debe ser una imagen fiel del negocio. No es suficiente tener una visión futura de los precios anuales, por ejemplo tomando de referencia los mercados de futuros. Esa información puede ser una referencia pero la contabilidad requiere mucha granularidad, de ahí la importancia de las previsiones de precios horarias.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía

