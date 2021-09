INNSiDE by Meliá Fuerteventura inaugura la temporada con la exposición ‘Un viaje a través de tu mirada’ Comunicae

viernes, 3 de septiembre de 2021, 15:49 h (CET) El hotel INNSiDE by Meliá Fuerteventura, ubicado en el Parque Natural de Jandía, es uno de los destinos ideales cuando acaba la temporada de verano, ya que la isla ofrece un clima privilegiado todo el año. Este fin de semana, el hotel abre sus puertas inaugurando la primera exposición de la temporada ‘Un viaje a través de tu mirada’ de Víctor Torres. En esta se homenajea a 9 jóvenes artistas canarios que promueven la sostenibilidad y aportan una visión única con la fotografía como lenguaje Con una ubicación privilegiada en la playa de Sotavento, dentro del Parque Natural de Jandía, INNSiDE by Meliá Fuerteventura se convierte en el enclave perfecto para viajeros que buscan una propuesta diferenciadora y exótica. Su piscina de agua climatizada frente al mar, las clases de yoga, los deportes de viento más fascinantes, sirven como carta de presentación del hotel y de todas sus experiencias.

Este mes de septiembre, INNSiDE by Meliá Fuerteventura además da la bienvenida a la nueva temporada con un homenaje a las Islas Canarias y a su singularidad a través del arte. A partir del 4 de septiembre, y hasta el 28 de noviembre, se podrá disfrutar en el Open Living Lounge del hotel de Un viaje a través de tu mirada, una exposición centrada en la obra del artista Víctor Torres, y para cuya creación se ha inspirado e intervenido el trabajo de 9 fotógrafos canarios.

Abierta al público, cada una de las obras busca dar a conocer la pasión de estos artistas por el lugar donde viven y, a su vez, la fragilidad de dichos entornos. “Esta exposición busca concienciar y capturar esa belleza que hay que preservar con responsabilidad. El arte es una herramienta fundamental para generar el cambio. Nosotros somos artistas que dialogamos a través de nuestras obras y, de alguna forma, repercutimos con ello en la conciencia de nuestro público. Todo ello, con el fin de hacer entender la importancia de la conservación y el desarrollo sostenible del mundo que compartimos”, afirma Victor Torres, artista principal de la exposición.

Playas, montañas, rocas, volcanes, arena blanca, agua, tierra y acantilados, en distintos momentos del día y de la noche, son algunos de los entornos que recorre y ponen en valor esta unión de talentos en un total de 27 instantáneas. “En Canarias tenemos la suerte de tener una gran diversidad paisajística dentro de un mismo territorio y de personas que exploran con respeto lugares para mostrarnos la singularidad de cada una de las islas, la fusión perfecta para que proyectos como este salgan adelante”.

Un viaje a través de tu mirada se suma a la lista de proyectos artísticos que se han realizado en el hotel en los últimos meses. “Es el resultado de la evolución de diversas exposiciones previas que ya hemos tenido el gusto de presentar. INNSiDE by Meliá va de la mano con el arte y evoluciona con él, siempre con artistas que despiertan nuestra curiosidad y alrededor de temas que evocan la naturaleza y los aspectos más esenciales de nuestra querida Fuerteventura”, explica Rubén Llach, General Manager de INNSiDE by Meliá Fuerteventura.

Un viaje a través de tu mirada

Dónde: Open Living Lounge de INNSiDE by Meliá Fuerteventura.

Cuándo: del 4 de septiembre al 28 de noviembre.

Horario: de 10:00 a 22:00 h.

Exposición: abierta al público

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.