INTELLIGENCE SURVIVAL: ¿Por qué una empresa de limpieza debe realizar una limpieza ecológica?

viernes, 3 de septiembre de 2021, 15:57 h (CET) La limpieza ecológica está vinculada a una solución que incluye el producto, el equipo y la formación del personal Los detergentes juegan un papel fundamental en el proceso y deben ser elegidos con cuidado, conociendo las características y las ecoetiquetas para una oferta técnica que dé valor a la ecología y al trabajo como profesional de las empresas de limpieza.

Las empresas de limpieza deben optar por incluir soluciones de limpieza que consuman menos recursos energéticos (agua, detergente, electricidad...) y reduzcan el impacto medioambiental (menos residuos y más reutilización).

En este artículo se describe cómo orientar a las empresas de limpieza en la elección de los detergentes.

Distintivos ecológicos de los detergentes

En los últimos años han aparecido en el mercado muchos detergentes ecológicos con distintas siglas o marcas.

Los más populares son:

Detergentes CAM : Criterios Ambientales Mínimos que se refieren a decretos ministeriales, los detergentes tienen que cumplir ciertas características para ser declarados CAM. Pueden ser de origen natural o tradicional.

: Criterios Ambientales Mínimos que se refieren a decretos ministeriales, los detergentes tienen que cumplir ciertas características para ser declarados CAM. Pueden ser de origen natural o tradicional. Detergentes naturales o de origen vegetal que no tienen ninguna etiqueta ecológica pero que al mismo tiempo son de muy alto rendimiento.

o de origen que no tienen ninguna etiqueta ecológica pero que al mismo tiempo son de muy alto rendimiento. Los detergentes con etiqueta Ecolabel, certificados con la etiqueta ecológica reconocida por la Unión Europea, garantizan el rendimiento de la limpieza. Pueden derivarse de procesos químicos tradicionales o de origen vegetal. De los tres, los más recomendables son los detergentes de origen vegetal con etiqueta Ecolabel o con certificación CAM.

1. ¿De qué están hechos los detergentes de origen vegetal?

Los detergentes naturales de origen vegetal con certificación ecológica o CAM tienen un mayor rendimiento y son mucho más seguros que los detergentes naturales con símbolos anónimos y no certificados.

Se diferencian de los productos químicos convencionales por sus materias primas. Generalmente, en los detergentes de origen vegetal se encuentran:

Alquilpoliglucósidos (APG): son tensioactivos y se derivan del procesamiento de energías renovables como la patata y el maíz. Tienen propiedades suavizantes.

(APG): son tensioactivos y se derivan del procesamiento de energías renovables como la patata y el maíz. Tienen propiedades suavizantes. Jabón de coco : derivado del proceso de saponificación del aceite de coco. Gracias a su contenido en glicerina, reduce la irritación de la piel. Tiene una función solubilizante de la suciedad grasa.

: derivado del proceso de saponificación del aceite de coco. Gracias a su contenido en glicerina, reduce la irritación de la piel. Tiene una función solubilizante de la suciedad grasa. Alcohol etílico : Derivado de la fermentación de la remolacha. Actúa como disolvente y desinfectante y favorece la evaporación, haciendo innecesario el aclarado de la superficie tratada.

: Derivado de la fermentación de la remolacha. Actúa como disolvente y desinfectante y favorece la evaporación, haciendo innecesario el aclarado de la superficie tratada. Ácido láctico : se obtiene de la fermentación de la remolacha azucarera. Tiene una función anti calcárea, regula el pH y es un excelente higienizador (si está registrado es un desinfectante o biocida). Se ha registrado un excelente rendimiento contra Staphylococcus, Listeria, Escherichia Coli y Salmoenella.

: se obtiene de la fermentación de la remolacha azucarera. Tiene una función anti calcárea, regula el pH y es un excelente higienizador (si está registrado es un desinfectante o biocida). Se ha registrado un excelente rendimiento contra Staphylococcus, Listeria, Escherichia Coli y Salmoenella. Ácido cítrico: presente en diversos organismos vegetales como el zumo de limón y de naranja. Elimina la cal y regula el pH del detergente.

presente en diversos organismos vegetales como el zumo de limón y de naranja. Elimina la cal y regula el pH del detergente. Fragancia: se trata de productos con una fragancia agradable, como la manzana, el vinagre de sidra de manzana, el lirio de agua y el pino. 2. ¿Qué no deben contener los detergentes ecológicos?

Sin níquel, cobalto ni cromo . Responsable de la aparición de dermatitis alérgicas por contacto con detergentes.

. Responsable de la aparición de dermatitis alérgicas por contacto con detergentes. Sin alérgenos . Los productos de origen vegetal no tienen indicaciones de peligro en la etiqueta. Las fragancias están libres de los alérgenos más comunes que se encuentran en los detergentes convencionales.

. Los productos de origen vegetal no tienen indicaciones de peligro en la etiqueta. Las fragancias están libres de los alérgenos más comunes que se encuentran en los detergentes convencionales. Sin parabenos . En los detergentes o cosméticos convencionales se utilizan como conservantes. No están presentes en los detergentes ecológicos de origen vegetal.

. En los detergentes o cosméticos convencionales se utilizan como conservantes. No están presentes en los detergentes ecológicos de origen vegetal. No son peligrosos y están dermatológicamente probados . Las sustancias contenidas en los detergentes de origen vegetal están clasificadas como no peligrosas. Por lo general, demuestran una excelente tolerabilidad en la piel. Hay que asegurarse siempre de que las pruebas cutáneas no se realicen en animales.

. Las sustancias contenidas en los detergentes de origen vegetal están clasificadas como no peligrosas. Por lo general, demuestran una excelente tolerabilidad en la piel. Hay que asegurarse siempre de que las pruebas cutáneas no se realicen en animales. Deben ser completamente biodegradables. Los tensioactivos en condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno) y anaeróbicas (ausencia de oxígeno) deben ser completamente biodegradables. 3. ¿Qué detergentes se pueden encontrar?

Hoy en día existen diversos detergentes ecológicos en el mercado, pero solo algunos pueden ofrecer un excelente rendimiento de limpieza.

Hay productos muy eficaces para la limpieza de suelos, muebles, espejos, sanitarios y para la higiene de las manos.

Se han hecho varias pruebas con empresas de limpieza profesional y se ha comprobado que existen productos realmente eficaces y que ofrecen soluciones ecológicas.

Pero también existen productos de limpieza ecológicos recomendables para la limpieza rutinaria, pero cuando se trata de una limpieza extraordinaria, a algunos de ellos les cuesta eliminar la suciedad. Pero sólo se está al principio, y tarde o temprano la investigación ofrecerá productos cada vez más capaces de limpiar la suciedad más persistente.

¿Por qué utilizar detergentes ecológicos?

En primer lugar, son naturales, seguros y eficaces. En segundo lugar, son mejores para el medio ambiente.

Según un estudio de Seventh Generation, si cada hogar estadounidense sustituyera una botella de detergente a base de petróleo por una de origen vegetal, se podrían ahorrar 149.000 barriles de petróleo, suficientes para calentar y enfriar 8.500 hogares durante un año.

Las vías fluviales no pueden soportar mucho más, por eso es tan importante la eficiencia del agua.

Se confía en los productos de limpieza del hogar, como los detergentes y lejías no ecológicos, para obtener un poder de limpieza adicional, pero una vez que estos detergentes han hecho su trabajo, se devuelven a las vías fluviales y muchas de las sustancias químicas de estos detergentes siguen alterando el equilibrio del ecosistema.

Se puede reducir el impacto en las aguas residuales en el medio ambiente optando por detergentes ecológicos. Muchos detergentes ecológicos vienen en una fórmula ultraconcentrada, lo que los hace tan prácticos como los detergentes convencionales, la gran diferencia es que sus ingredientes naturales son más respetuosos con el medio ambiente y con la salud.

¿Cuáles son las ventajas de limpiar con productos ecológicos?

Los detergentes ecológicos profesionales son una alternativa válida a los detergentes convencionales, no sólo porque permiten higienizar habitaciones y superficies con la máxima eficacia, sino también porque representan la mejor solución para aquellas instalaciones que prestan especial atención a la salud de sus huéspedes y del personal y se preocupan por las posibles reacciones a los agentes químicos utilizados para la limpieza.

La elección de productos ecológicos no sólo beneficia a quienes viven en los entornos tratados, sino también a quienes los limpian y entran en contacto frecuentemente con todos los detergentes y vapores producidos.

De hecho, quienes utilizan detergentes ecológicos obtienen el beneficio de no respirar productos químicos nocivos y perjudiciales, incluso para la piel, protegiéndose así a sí mismos y a quienes entran en contacto con las superficies tratadas.

La seguridad y la protección son dos características que distinguen a los productos ecológicos también desde el punto de vista medioambiental: los productos de limpieza siempre acaban en los desagües, a través del aclarado de los trapos, por ejemplo, y si no son biodegradables dañarán la flora y la fauna, causando un fuerte impacto en el medio ambiente.

Conclusión:

Las empresas que optan por utilizar detergentes profesionales ecológicos comunican a sus clientes y empleados una importante elección ética, la de proteger en mayor medida la salud de las personas y el medio ambiente.

Por lo tanto, elegir los detergentes con cuidado es esencial para la calidad, la limpieza eficaz y la seguridad para la salud de los operarios, pero también para transmitir una imagen actual y atenta de una empresa.

