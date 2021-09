Reformas de interiores: tendencias en 2021, por Portal Reformas Comunicae

viernes, 3 de septiembre de 2021, 14:53 h (CET) El diseño de interiores es un arte en el que cada temporada aparecen nuevas tendencias. Un interior cómodo y estético afecta a la calidad de vida de las personas que lo habitan Aunque se dice que sobre gustos no se discute, a la hora de planificar un cambio de imagen o reforma del hogar, merece la pena hacer un reconocimiento y dejarse asesorar por profesionales.

Si no se sabe por dónde empezar, hay que aprovechar los muchos años de experiencia de los especialistas en reformas integrales, quienes ayudarán a elegir soluciones adaptadas a cada necesidad.

Tendencias de interior 2021: ¿Qué es lo que está de moda este año?

Colores terrosos y neutros. Actualmente, los tonos más de moda son los blancos, los beiges, los grises y los colores tierra. Los verdes oscuros y los azules marinos también están de moda. Los colores inspirados en la naturaleza se encuentran en las paredes, los accesorios y los muebles.

Madera natural . Otro elemento que hace referencia a la naturaleza, un complemento ideal para los espacios en tonos tierra. Esta tendencia se manifiesta tanto en los muebles como en los suelos y las puertas, dando al interior un carácter acogedor.

. Otro elemento que hace referencia a la naturaleza, un complemento ideal para los espacios en tonos tierra. Esta tendencia se manifiesta tanto en los muebles como en los suelos y las puertas, dando al interior un carácter acogedor. Oro, plata, metal y cristal en los accesorios . Las soluciones que se adaptan a la mayoría de los interiores serán el complemento perfecto para los colores neutros de moda esta temporada. Funcionan bien en la iluminación y los accesorios.

. Las soluciones que se adaptan a la mayoría de los interiores serán el complemento perfecto para los colores neutros de moda esta temporada. Funcionan bien en la iluminación y los accesorios. Interior de un solo color. El minimalismo está de moda, y el monocromatismo es una solución elegante y práctica. Cuando se organiza un interior en un solo color, por ejemplo, el blanco, merece la pena jugar con las texturas, el diseño y los accesorios interesantes. Azulejos, paneles, suelos de madera. ¿Qué es lo que funciona mejor en el interior?

¿Qué tipo de suelos funcionan en una cocina y cuáles en un salón? ¿Se deben elegir azulejos, paneles o madera natural? Dependiendo de la habitación en la que esté planeando reemplazar el suelo, requerirá diferentes materiales.

Suelo de la cocina

El suelo de la cocina debe ser de materiales resistentes a la humedad, los daños, la temperatura o la suciedad.

Una solución clásica para la cocina será, por supuesto, los azulejos. En el mercado, se pueden encontrar varias propuestas y un amplio surtido, para elegir:

Baldosas de cerámica : una solución clásica, fácil de mantener limpia. Las baldosas cerámicas son resistentes a las manchas y a la temperatura.

: una solución clásica, fácil de mantener limpia. Las baldosas cerámicas son resistentes a las manchas y a la temperatura. Madera natural : clase, elegancia y estilo intemporal. Para que un parqué de madera conserve sus valores estéticos y sirva durante muchos años, debe protegerse y cuidarse adecuadamente.

: clase, elegancia y estilo intemporal. Para que un parqué de madera conserve sus valores estéticos y sirva durante muchos años, debe protegerse y cuidarse adecuadamente. Paneles de suelo : si se opta por los paneles de suelo en la cocina, vale la pena prestar atención a su calidad y resistencia a los daños. Además, gracias al uso de soluciones modernas, los paneles son fáciles de instalar.

: si se opta por los paneles de suelo en la cocina, vale la pena prestar atención a su calidad y resistencia a los daños. Además, gracias al uso de soluciones modernas, los paneles son fáciles de instalar. Paneles de vinilo: se caracterizan por su alta calidad y rápida instalación, permiten mantener la limpieza fácilmente. Suelo del baño

La solución más práctica cuando se necesita reformar el baño es utilizar las baldosas de cerámica. Se caracterizan por su resistencia a la humedad y su fácil cuidado.

Suelo del salón

¿Qué tipo de suelo funciona mejor en el salón? La solución más común y económica es, por supuesto, los paneles de suelo. Son fáciles de instalar y de mantener limpios.

Si se dispone de un presupuesto mayor, se debería considerar definitivamente un suelo de madera. El parqué aportará un toque de clase y elegancia al interior.

Cuando se elige la madera para el salón, se desea que sea una inversión que dure años. Si se quiere que el suelo de madera perdure en el tiempo, no hay que olvidarse del lijado, es decir, de la eliminación de la capa superior del parqué y de su recubrimiento con barniz.

Cada vez es más frecuente la elección de baldosas de cerámica de gran formato para el salón, tanto para el suelo como para las paredes. Hermosos motivos, inspirados en la naturaleza, pueden sustituir con éxito a la alfombra más sofisticada. Los azulejos de gran formato son un fondo original para otros elementos del diseño interior.

¿Cómo elegir los muebles del salón?

Los muebles para el salón son una compra para años, por lo que merece la pena aprovechar la experiencia de los especialistas. Los profesionales pueden ofrecer un diseño interior cuando se necesita una reforma adaptado a cada necesidad.

Los nuevos muebles del salón deben ser funcionales y cómodos de usar. El salón es la habitación principal de todo hogar, por lo que es importante amueblarlo con cabeza. ¿Cómo elegir los muebles del salón? La búsqueda de los muebles perfectos para el interior, comienza por familiarizarse con la oferta disponible en el mercado, medir cuidadosamente la habitación y responder a algunas preguntas.

¿Qué estilo se quiere decorar el salón?

Los muebles deben estar en consonancia con el carácter de la casa. Siguiendo las últimas tendencias, vale la pena recordar la moderación y las aplicaciones que funcionarán todos los días.

Merece la pena preguntarse si, en los interiores en los que se vive, se valora más la sencillez y el minimalismo, las soluciones elegantes e impactantes, o tal vez se prefieren estancias acogedoras y cambiantes.

Estos son los 5 estilos de interior más populares para 2021:

Estilo escandinavo: sencillo, funcional, basado en colores naturales (blanco, beige, gris y materiales),

sencillo, funcional, basado en colores naturales (blanco, beige, gris y materiales), Estilo vintage : una combinación del pasado con la modernidad. Fuerte inspiración en los años 60, 70 y 80,

: una combinación del pasado con la modernidad. Fuerte inspiración en los años 60, 70 y 80, Estilo glamuroso : elegante y femenino. Elementos de oro y plata, adornos, espejos, materiales acolchados,

: elegante y femenino. Elementos de oro y plata, adornos, espejos, materiales acolchados, Estilo marinero : recuerda el verano en una pintoresca casa junto al mar. Combinación de materiales y colores naturales, blanco, azul marino, tonos de azul.

: recuerda el verano en una pintoresca casa junto al mar. Combinación de materiales y colores naturales, blanco, azul marino, tonos de azul. Estilo ecléctico: una propuesta para los que les gusta jugar con las tendencias. Es una combinación de diferentes estilos, texturas y colores. ¿Cómo elegir los muebles de un salón?

Los muebles del salón deben ajustarse en primer lugar a su tamaño. Un salón grande significa muchas posibilidades de diseño interior.

¿Sofá o sofá de esquina? Las soluciones cómodas y elegantes son perfectas para las familias y los amantes de las veladas con amigos.

Las soluciones cómodas y elegantes son perfectas para las familias y los amantes de las veladas con amigos. El salón, un lugar ideal para relajarse : el gran espacio permite invertir en cómodos sillones con función de relax y reposapiés. Hay muchas posibilidades de configurar los sofás y los esquineros, en función de las necesidades y del espacio disponible.

: el gran espacio permite invertir en cómodos sillones con función de relax y reposapiés. Hay muchas posibilidades de configurar los sofás y los esquineros, en función de las necesidades y del espacio disponible. Locura por el color: un salón grande da la oportunidad de jugar con el color de las paredes. Si se dispone de un espacio más pequeño, vale la pena considerar las siguientes soluciones:

Los colores brillantes en las paredes y el suelo ampliarán ópticamente la habitación. Esta regla se aplica tanto a la pintura como al suelo laminado o de parqué.

en las paredes y el suelo ampliarán ópticamente la habitación. Esta regla se aplica tanto a la pintura como al suelo laminado o de parqué. Muebles multifuncionales : un sofá con posibilidad de desplegarse y guardarse será perfecto.

: un sofá con posibilidad de desplegarse y guardarse será perfecto. Optar por los espejos : un armario con puerta de espejo o un espejo sobre un sofá o una cómoda ampliarán el espacio perfectamente.

: un armario con puerta de espejo o un espejo sobre un sofá o una cómoda ampliarán el espacio perfectamente.

: un armario con puerta de espejo o un espejo sobre un sofá o una cómoda ampliarán el espacio perfectamente. Hay que mantener el espacio despejado: esta regla se aplica tanto a los muebles como a la decoración.

