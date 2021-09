Estrategias de las empresas para darse a conocer: la importancia de las auditorías para redes sociales con Alex 1 Kenobi Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 09:15 h (CET)

Las redes sociales se han convertido en las mejores aliadas de las empresas a la hora de darse a conocer, mejorar su imagen y vender. Sin embargo, cada día surgen nuevos cambios, necesidades y preferencias de los usuarios en el mundo 2.0, por lo que es necesario hacer una auditoría en redes sociales, medir los contenidos y estrategias que funcionan y las que no, para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.

Para ayudar a los emprendedores y empresarios a alcanzar sus objetivos en el medio digital, el consultor empresarial Alex 1 Kenobi, ofrece un servicio completo de auditoría en social media y auditoría SEO para las empresas que abarca el análisis y estudio personalizado de la situación actual del cliente en internet, herramientas, ideas, planes estratégicos y metodologías efectivas basadas en las experiencias y la trayectoria sólida que ha tenido el profesional en el sector.

Conocer la posición de la empresa en el mercado Enamorar a un cliente en 140 caracteres o conseguir un engagement perfecto no es tarea fácil, pero si los objetivos empresariales se acompañan de estrategias efectivas, uso eficiente de herramientas y mucha creatividad, los resultados pueden ser muy satisfactorios.

Es muy importante que las empresas cuenten con una auditoría completa de su negocio para determinar su situación respecto la competencia y la posición en el mercado. En este sentido, estas son útiles para conocer cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa y así implementar las estrategias adecuadas que contribuyan a reforzar el negocio y alcanzar los objetivos.

Para ello, es necesario hacer una buena recopilación de todos los datos con las distintas métricas, analizar los perfiles de las distintas redes sociales donde se está presente, así como analizar las publicaciones para conocer qué tipo de contenido prefiere el público.

Es importante que todos los perfiles de la empresa sigan una misma línea de branding y una misma estética. Es decir, se debe adaptar un mismo tono de comunicación para todos los canales.

Por otro lado, es totalmente imprescindible estar pendiente de las novedades y las nuevas tendencias que surgen en cuestión de horas o minutos. De esta manera, la estrategia se podrá ir adaptando a las necesidades del mercado y también será posible definir nuevos objetivos.

Las ventajas que ofrecen las redes sociales La pasión por la tecnología, el marketing y el emprendimiento, llevaron a Alex a adquirir diversas habilidades en marketing digital, programación web y diseño gráfico, lo que le ha permitido asesorar a empresas, startups, bloggers, influencers y negocios en expansión, a través de su fórmula de asesoría para redes sociales que ayuda y enseña a los clientes a dominar el universo del social media como experto, sin necesidad de contratar a una agencia de marketing externa.

Aprovechar los beneficios de las redes sociales para alcanzar los objetivos es una ventaja que ayuda a las empresas a vender más, por lo que propuestas de auditoría que ofrece Alex Kenobi en su página web, es una alternativa para mejorar la imagen y la rentabilidad de la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.