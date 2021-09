¿Qué son las cuentas sin comisiones? Economía Responsable Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 11:24 h (CET)

Las cuentas sin comisiones son las cuentas bancarias más contratadas. A día de hoy, es complicado elegir la cuenta que más se adapte a lo que se está buscando, ya que existen una gran variedad. Las cuentas sin comisiones no exigen pagar nada al banco para realizar operaciones ordinarias o guardar dinero.

Para iniciar el proceso de contratación de estos productos financieros, es indispensable conocer la variedad de cuentas y beneficios individuales que cada uno ofrece dependiendo de la entidad bancaria que la avala.

Economía Responsable facilita la búsqueda a quienes precisan abrir una cuenta bancaria a través de su proceso de comparación de cuentas bancarias y además con un vídeo explicativo de cada cuenta.

Algunas cuentas bancarias pueden ser gratis Lo que muchas personas no saben, es que en España hay una gran variedad de entidades bancarias que ofrecen cuentas sin comisiones. Su contratación es totalmente gratuita y, además, algunas de ellas ofrecen ingresos económicos o regalos como recompensa por su apertura.

Existen varios tipos de cuentas sin comisiones. Las cuentas nómina requieren la domiciliación de los ingresos mensuales y siempre con unos mínimos, pero a cambio se pueden ahorrar las comisiones. Por otro lado, también se pueden abrir cuentas sin comisiones sin nómina, son un tipo de cuenta bancaria que se puede contratar sin tener ingresos ni domiciliar absolutamente nada con el banco.

Ante el gran desconocimiento que hay por parte de la sociedad en referencia a los tipos de cuentas bancarias, la plataforma de Economía Responsable presenta la información de las instituciones donde también se puede obtener algo de rentabilidad por el dinero depositado. Además, muestra algunos beneficios relacionados con las características de la cuenta en particular.

La comparativa de todas la cuentas bancarias realizado por Economía Responsable permite conocer de una manera muy sencilla todas las ventajas e inconvenientes de todos los bancos para así conseguir el mejor banco para abrir una cuenta bancaria en España. Para hacerlo, en Economía Responsable se muestran todo tipo de variables, como el tipo de banco, su plataforma digital y el precio de las distintas comisiones, entre otros datos de interés. Los videos explicativos de Economía Responsable muestran, por ejemplo, como algunos bancos solicitan ciertos requisitos para prescindir de algunos gastos operativos, lo que se traduce en mayor beneficio para los clientes que la consultan.

La necesidad de ahorrar cada mes El equipo de Economía Responsable toma en consideración que cada tipo de cuenta tiene sus propios requisitos. Sin embargo, no ignoran que es indiscutible la necesidad de ahorrar todos los meses. Por ello, ponen al alcance de quienes los consultan, educación financiera centrada en los temas específicos que los usuarios necesitan manejar, tales como tipos de cuenta nómina, cuentas remuneradas, cuentas sin comisiones, cuentas de ahorro, su utilidad y su comportamiento dentro del contexto actualizado del país. Todo ello les permite fortalecer su confianza en la toma de decisiones y considerar que, en ocasiones, cambiar de banco es necesario para obtener beneficios.

El enfoque de Economía Responsable está orientado a que los usuarios tengan acceso a productos de ahorro seguros, donde puedan sacar el máximo partido a las opciones financieras basándose en la información trabajada por los expertos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.