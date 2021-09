Cómo Ecoducha hace del hogar un lugar más ecológico Comunicae

viernes, 3 de septiembre de 2021, 13:48 h (CET) El medioambiente y el cambio climático es una de las preocupaciones más extendidas entre una población, cada vez más concienciada con movimientos sociales como el ecologismo, que abogan por aportar soluciones eficaces que acaben con las crisis medioambientales que han sacudido al planeta en las últimas décadas Dentro de una vivienda, se puede añadir pequeños cambios para aportar un pequeño granito de arena a la lucha contra el cambio climático:

1. La luz del sol, un bien natural elemental. Siempre que se pueda, intentar utilizar la luz del sol para calentar el hogar y para iluminarlo, disminuyendo el consumo eléctrico si se mantienen las ventanas con la persiana arriba hasta la noche. Además, las placas solares son una muy buena alternativa para reducir nuevamente el consumo eléctrico y ser sostenibles con el medio ambiente. Su instalación cada vez es más barata, y se puede adquirir pequeñas placas solares por muy poco dinero. Esto hará que descienda drásticamente la factura de la luz, pero además produciendo energía limpia. Aprovechar el sol en el hogar es una de las recomendaciones óptimas si se quieren dar pequeños pasos para poder ser sostenible con el medioambiente.

2. Ahorrar el consumo eléctrico cambiando las bombillas por una bombilla led. Las bombillas led se han extendido en los últimos años hasta ser la opción preferida por la mayoría de las casas. Y es que las ventajas que tiene cambiar las bombillas por led es que una bombilla de led ilumina y tiene una durabilidad de 80.000 horas. También son mucho más sostenibles con el medio ambiente, al no contener tóxicos y otras sustancias que son perjudiciales para el medio ambiente. También se debe saber que es importante ahorrar el consumo eléctrico apagando aquellos electrodomésticos que no se utilicen el mismo momento del uso, y así evitar la llamada fuga de energía. Apagar regletas, la TV, el ordenador…también permitirán ser más sostenible con el medioambiente. Se puede ahorrar consumo eléctrico desde la cocina, instalando por ejemplo placas de inducción, ya que consumen hasta un 30% menos de electricidad que las más comunes. También intentar comprar electrodomésticos A+++, que, aunque de la misma manera que las bombillas led, son más costosos, a la larga se tendrá un consumo eléctrico mucho menor y contaminan mucho menos que otros.

3. Ahorrar agua.

El agua es uno de los bienes más preciados y es muy valioso. Este es uno de los objetivos primordiales en muchos hogares de España. Para poder hacerlo es posible reutilizar el agua evitando tirar el agua de vasos o jarras después de la comida, invirtiéndola en regar las plantas o darle de beber a las mascotas. Además, también recomiendan usar el agua de cocer o la utilizada para limpiar por ejemplo las verduras, para plantas.

Otros de los consejos que nunca fallan es evitar despilfarrar el agua, cerrando grifos.

Cambiar una bañera por un plato de ducha. Es algo fundamental si se pretende ahorrar agua. Al utilizar la bañera, se gasta 7 veces más de agua que en una ducha de 10 minutos. Este es un paso muy importante si se pretende ser sostenibles con el medioambiente. Hay empresas especializadas, como Ecoducha, que permiten este gran cambio con los costes más baratos y de la forma más rápida posible.

Se pueden comprar cabezales de ducha ecológicos o perlizadores. Es un mecanismo muy útil que evitará nuevamente el despilfarro de agua. Estos sistemas son de fácil instalación y sustituyen el filtro convencional del grifo. Así pues, tras su instalación, se reducirá el caudal de agua sin perder la comodidad ni notar drásticos cambios en los grifos.

Otro gran paso es instalar cisternas ecológicas, que permitan tener diferente uso para cada necesidad incluyendo un sistema de doble descarga, permitiendo el ahorro de hasta 6 litros de agua cada vez que se utilice.

Además, se debe poner la lavadora y el lavavajillas únicamente cuando esté lleno, ahorrando agua y consumo eléctrico. Cuando no esté lleno, se deberá lavarlos a mano siempre cerrando el grifo cuando se esté enjabonando o secando la vajilla.

Revisar que no haya fugas de agua. Un grifo o cisterna que no cierre adecuadamente y que pierda agua constantemente, aunque sea gota a gota, puede incrementar en una gran mayoría el consumo de agua. Por ello, se debe contar con un servicio de fontanería urgente que pueda evitar que estas fugas vayan a más y que además se pueda contar con el profesional las 24 horas del día. 4. Ya desde pequeños se ha inculcado una conciencia que ha permitido conocer desde cerca la importancia del reciclaje, inculcando desde la escuela esta buena práctica. Reciclar protege al medioambiente, ya que evita la contaminación del ecosistema. Además, permite ahorrar recursos, alargar la vida de los materiales gracias a todos los desechos reciclados, evita la tala y deforestación de árboles gracias al papel reciclado, etc. estas son tan solo algunas de las ventajas que tiene reciclar. Por ello es muy importante que se disponga de diferentes cubos de la basura para todos los desechos que se generan en una vivienda, separándolos y vertiéndolos en el contenedor adecuado, evitando que se mezclen. Otro de los productos que no se pueden utilizar y que se debería llevar a un punto limpio es el aceite. Muchas personas lo tiran por el desagüe, acabando en el mar y contaminándolo. Se debe acumular en una botella, para luego llevarlo a un punto limpio y reciclarlo adecuadamente.

5. Comprar productos sostenibles con el medio ambiente. En la mayoría de los hogares se compran productos sin saber si su impacto ecológico es negativo o positivo. Por ejemplo, los productos de limpieza son altamente contaminantes para el medio ambiente envasados en plástico. Es posible cambiar la lejía por bicarbonato o vinagre. También es posible observar si el maquillaje que se utiliza es cruelty-free y sostenible con el medioambiente. Hay mucha información en la web acerca de cuál marca de belleza es sostenible o no con el medioambiente, para evitar que se compre y así aumentar el impacto ecológico.

Estos son tan solo algunos de los consejos que se pueden introducir en un hogar para así evitar uno de los problemas más graves en la actualidad: el cambio climático.

Si se necesita conocer el precio del cambio de bañera por ducha, Ecoducha es la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aprender las competencias profesionales de un sector laboral al alza: el sector marítimo despunta Cómo Ecoducha hace del hogar un lugar más ecológico El 83% de los docentes españoles utiliza diariamente las herramientas digitales Gel Sindolor un remedio natural para el dolor muscular y articular, por tiendagelsindolor.com Las soluciones de chasis de Schaeffler preparan el camino para la movilidad autónoma