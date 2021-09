Gel Sindolor un remedio natural para el dolor muscular y articular, por tiendagelsindolor.com Comunicae

viernes, 3 de septiembre de 2021, 12:08 h (CET) El dolor lumbar y cervical forman parte de las enfermedades crónicas más frecuentes según la Encuesta Europea de Salud en España. Tienda Gel Sindolor, tienda online de remedios naturales para el dolor, desvela las claves de este fenómeno La población española goza de un buen estado de salud, a tenor de la Encuesta Europea de Salud en España (EESE), donde un 75,5% de la población encuestada valoró su estado de salud como bueno o muy bueno.

El citado estudio estadístico muestra también que la artrosis, los dolores lumbares y los dolores cervicales, son tres de los principales problemas o enfermedades crónicas de salud, con un 14,4%, 13,7% y un 11,3%, respectivamente; junto con la hipertensión arterial (19%), el colesterol elevado (15,3%) y la alergia (10,8%).

El dolor, desafortunadamente, forma parte de la vida de una gran parte de la población en España, en forma de dolor articular, dolor de rodilla, dolor de espalda, etc.

Remedios naturales

Como alternativa al tratamiento del dolor con analgésicos y antiinflamatorios, buena parte de la población opta por el empleo de remedios naturales para paliar el dolor. Y es que productos como el Gel Sindolor, un producto 100% natural, lleva años utilizándose con éxito para el alivio del dolor muscular y articular.

El éxito de este producto radica en la utilización en su fabricación de ingredientes naturales que, combinando sus efectos analgésicos y calmantes, coadyuvan al alivio del dolor localizado: dolor de rodilla, dolor articular, dolor de espalda, etc. Plantas como el aloe vera y el árnica aportan un notable efecto analgésico y calmante. El mentol contribuye con su poder antibacteriano. La camomila ayuda con sus efectos relajantes y calmantes. El aceite de oliva añade su poder de hidratación. El alcanfor proporciona propiedades que alivian el picor y la irritación cutánea. La salvia dota al producto de propiedades antisépticas, etc.

Gel Sindolor

El Gel Sindolor actúa directamente sobre el dolor, aplicándose para calmar cualquier tipo de dolor ocasionado por la artrosis, las torceduras, la artritis, los esguinces o los dolores lumbares y de espalda. Los principios activos de los ingredientes naturales de este bálsamo logran reducir el dolor de manera inmediata, con su efecto frío-calor, ideal para la activación de la circulación sanguínea. Proporciona una agradable sensación de relax y frescor, lo que favorece la recuperación de los músculos y articulaciones de cualquier tipo de dolor, ya sea esporádico, puntual o crónico.

Desde Tiendagelsindolor.com destacan el importante incremento de la demanda de su producto Gel Sindolor, un crecimiento propiciado por la publicidad que hacen del producto sus propios usuarios, recomendando su uso a amigos y familiares, bien sea por el boca a oreja o por sus comentarios en redes sociales: "la mejor publicidad del Gel Sindolor es la que realizan nuestros clientes en su círculo familiar y social. Tan pronto como lo prueban y comienzan a beneficiarse de su efecto calmante y analgésico no dudan en recomendarlo a sus amigos y familiares" concluyen desde Tienda Gel Sindolor.

