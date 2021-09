​Pánico entre las mujeres afganas Pedro García, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de septiembre de 2021, 13:48 h (CET) La caída de Afganistán en manos de los talibanes es una tragedia para los afganos y para toda la humanidad. Están llevando a cabo ya una sistemática violación de los derechos humanos. Pánico para los afganos, que en su mayoría no apoyan a los talibanes, pero les temen. Y pánico multiplicado entre las mujeres afganas.

También pánico en el resto del mundo, especialmente en Occidente, porque puede ser un bastión para el terrorismo internacional, o un eslabón más: aunque no hay que temer a los afganos que acojamos –es lo menos que podemos hacer ante este hachazo para los derechos humanos-, porque los hipotéticos terroristas hace tiempo que ya viven en Francia, España, Reino Unidos, Estados Unidos, etc. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.