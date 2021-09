¿Cómo librarse de las deudas? Táctica Legal Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 09:34 h (CET)

Muchas empresas se han enfrentado a un escenario financiero complicado debido a la situación de crisis actual, que al no saber cómo librarse de las deudas, han llegado a solicitar un concurso de acreedores.

Con más de 20 años de experiencia en la gestión de insolvencia de empresas y con un método que ha servido para resolver exitosamente más de 1.000 casos, el despacho de abogados Táctica Legal ofrece soluciones efectivas a este tipo de clientes, dándoles a las empresas una salida efectiva y legal para poder deshacerse de las deudas de manera satisfactoria.

Fases para librarse de las deudas con los servicios de Táctica Legal Desde sus inicios, Táctica Legal se ha dedicado a resolver situaciones de impago, tanto con clientes acreedores como deudores, logrando a lo largo de su trayectoria acuerdos muy ventajosos para todos ellos. Desde la crisis que comenzó en 2007, su principal objetivo ha sido ayudar a sus clientes a poder reiniciar su actividad empresarial o comercial sin tener que cargar con deudas.

El método de Táctica Legal para librar a sus clientes de las deudas radica en 3 pasos. El primero consiste en un análisis detallado y profundo de la situación personal y patrimonial del cliente. Así podrán ofrecerle las mejores alternativas y líneas de actuación para salir de la deuda. En segundo lugar se realiza un proceso de negociación antes de iniciar cualquier procedimiento ante tribunales, en donde se negocia un plan de pago con los acreedores.

El tercer paso se ejecuta si los acreedores no quieren negociar. Allí se invoca la Ley de Segunda Oportunidad, en base a la cual se inician los procedimientos legales establecidos para aplicarla y lograr la exoneración.

Diferentes mecanismos para librarse de las deudas El marco legal contempla diferentes mecanismos por medio de los cuales una empresa o particular puede librarse de las deudas. Se puede mencionar por ejemplo el Acuerdo Extrajudicial de Pagos, contemplado en la Ley Concursal en el orden jurídico mercantil. Este consiste en un mecanismo por medio del cual una persona física o jurídica puede solucionar las deudas contraídas con sus acreedores sin tener que llegar a los tribunales. Por otro lado está el concurso de acreedores, un procedimiento jurídico que se lleva a cabo cuando una empresa o persona se ve imposibilitada de pagar sus deudas a los acreedores. Este mecanismo se ejecuta solo si el deudor tiene una incapacidad económica justificada y verificada. El concurso de acreedores en esencia busca presentar un convenio que permita pagar a los acreedores pero manteniendo la continuidad de la compañía.

En cualquiera de los casos, los abogados de Táctica Legal pueden ofrecer toda la asesoría necesaria, ya que son expertos en todos los mecanismos. Desde su página web se puede hacer contacto directo con ellos para solicitar sus servicios a través de todos sus canales disponibles.

