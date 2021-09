El peeling hidratante intensivo de ABB Medicina Estética se alza como una de las mejores soluciones a la deshidratación de la piel en verano Emprendedores de Hoy

Independientemente de la edad que tengan, todas las pieles deberían ser tratadas con el cuidado que requieren. La piel es olvidada y maltratada en muchos casos, siendo una de las mayores amenazas la deshidratación de la piel por el verano, temporada en la que esta se ve sometida a altas temperaturas y a una mayor exposición de los rayos solares.

Esto acelera el envejecimiento y la acumulación de células muertas, desmejorando notablemente su apariencia, especialmente en partes como el rostro, el cuello y el pecho.

Hoy en día existen métodos que contribuyen a disminuir el impacto del verano sobre el rostro y el resto del cuerpo. En la Clínica ABB Medicina Estética, el Dr. Antonio Barrio Omeñaca y su equipo de especialistas en salud estética sin cirugía utilizan eficaces métodos para aminorar estos efectos. Tal es el caso del peeling hidratante intensivo, que consiste en eliminar las células muertas de las capas superiores de la piel para combatir la deshidratación facial con tratamientos hidratantes, revitalizadores y que reafirman la piel del rostro.

¿Cómo funciona el peeling hidratante intensivo? Este método emplea varios productos químicos que, al ser aplicados sobre la piel del rostro, estimulan considerablemente la producción de colágeno y elastina; lo que genera un cambio en la apariencia. Los ácidos aplicados en el peeling dependerán del tipo de piel, la edad y el historial clínico, de manera que a través del tratamiento se logre recuperar el estado ideal de la misma.

El peeling, después de haber sido realizado, debe ir acompañado de varios cuidados para que su efecto perdure en el tiempo. Uno de los más importantes es la protección solar diaria, pero especialmente después de las sesiones para evitar enrojecimiento o manchas en la piel. Hay que tener en cuenta que se ha retirado una fina capa de la piel del rostro con células muertas, dejando expuesta una capa nueva.

No existen contraindicaciones para el peeling. Tanto hombres como mujeres de todas las edades pueden aplicarse estos tratamientos, pero sí hay que tener en cuenta que durante el embarazo, el tiempo de lactancia o si hay alguna infección en la piel, se recomienda esperar para evitar consecuencias que pudieran ser contraproducentes para el paciente.

Retardar el envejecimiento de la piel En la Clínica ABB Medicina Estética, ubicada en Madrid, saben que la piel envejece y que el paso del tiempo genera un deterioro natural del órgano. Sin embargo, la clave para retardarlo está, como bien indica el Dr. Barrio Omeñaca, en “la posibilidad de disfrutar de una evolución acorde a un envejecimiento armónico”y sin someterlo a intervenciones quirúrgicas, generando así un equilibrio entre la salud y la estética.

El cuidado correcto de la piel desde una fase temprana es fundamental para que el paso del tiempo no haga tantos estragos en ella. Contar con la ayuda de expertos en el sector de la medicina estética como los de ABB Medicina Estética será un aspecto determinante que el paciente percibirá desde el mismo momento en que comience a ser atendido.

