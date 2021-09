A Dios gracias Juan García, Cáceres Lectores

viernes, 3 de septiembre de 2021, 13:27 h (CET) A veces escuchamos algunos lamentos de personajes concretos sobre la situación de la Iglesia, anuncien que se acerca el fin de la Iglesia, algunos van más lejos anuncian el cristianismo. A Dios gracias tenemos ojos también para ver esa corriente de Fe profunda y sincera que está latente y viva en el espíritu de tantos cristianos conscientes y agradecidos a Dios de serlo, que han aprendido a vivir en el profundo misterio de la Encarnación: Cristo verdadero Dios y verdadero hombre; en el hondo misterio de la Eucaristía: Presencia Real de Jesucristo en la Hostia consagrada; en el horizonte inabarcable de la vida eterna: Cielo e Infierno.



Con esas luces en el alma, viven los Sacramentos conscientes de que son un encuentro vivificante con Cristo. Bautizan a sus hijos sabiendo que se convierten en hijos de Dios en Cristo Jesús, sin dejar de ser sus propios hijos. Reciben al Señor en la Eucaristía conscientes de recibir al Hijo de Dios hecho hombre, que quiere ser el alimento de su vida cristiana. Viven la Confirmación, seguros de que el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad les ilumina la inteligencia para tener siempre confianza en Dios, suceda lo que suceda, y les da fuerza para llevar la cruz de cada día sin caer nunca en la desesperación. Se acercan a la Confesión, sabedores de que el Señor está siempre dispuesto a perdonar los pecados, y a abrir los corazones para que tengamos la alegría de perdonar a quienes nos hagan mal.

Y van al Matrimonio con las disposiciones de estar abiertos a la vida de los hijos, que un día seguirán transmitiendo una Fe viva a sus propios descendientes.

¿Pesimistas? No. Horizontes de Fe, de Esperanza y de Caridad como los que vivieron los primeros cristianos, los evangelizadores de África, de América, de Australia, de Asia; como los que viven hoy tantos cristianos mujeres y hombres, solteros y casados, laicos y sacerdotes, jóvenes y mayores, de los que nadie habla, que no son nunca noticia, pero que hacen viva la realidad de la presencia de Cristo en la tierra.

