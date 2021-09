Los aspectos de la reforma de la Ley Concursal propuesta por el Gobierno: Táctica Legal Emprendedores de Hoy

Como parte de un proyecto incluido en el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, el gobierno español ha propuesto una reforma de la Ley Concursal, que busca que personas físicas o las empresas insolventes, después de haber transcurrido un tiempo razonable, puedan disfrutar de una exoneración de sus deudas. La ley mencionada hace referencia a las soluciones integrales para las obligaciones de pagos pendientes que presenta un deudor, es decir, a las medidas utilizadas para regular los procedimientos concursales.

El despacho de abogados y economistas, Táctica Legal, pretende ayudar a particulares y empresas a resolver sus situaciones de deudas con los acreedores, desarrollando diferentes estrategias que pongan a salvo el patrimonio de sus clientes y, como la nueva reforma de la Ley Concursal, incluyendo la asesoría acerca de las leyes y normas que repercuten en los procesos de su actividad económica.

Restructuración de deudas En esta nueva realidad económica que ha dejado la pandemia, el gobierno español se ha propuesto la implementación de nuevos instrumentos que permitan la restructuración eficiente y de políticas que permitan el desarrollo y crecimiento del tejido productivo del país.

Estos planes de restructuración de la refinanciación de deudas permiten que las empresas deudoras dispongan de un instrumento que evite la insolvencia de su patrimonio o la liquidación, a través de la exoneración de las deudas acumuladas. Esta nueva versión de la Ley Concursal plantea una restructuración de deudas en un escenario temprano, cuando apenas se tengan indicios de una probable insolvencia.

El nuevo proyecto se caracteriza por simplificar los procesos concursales ofreciendo dos escenarios posibles. Tras haber efectuado el periodo de negociación con los acreedores, por un tiempo no mayor a tres meses, debe optarse por: la liquidación ordenada a través de una plataforma o la activación de un plan de continuación rápido tras un acuerdo si es posible.

Posibilidad de exoneración Con este nuevo proyecto se reforma el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad, con el propósito de incentivar a los beneficiarios a seguir y mantener sus actividades económicas. El anteproyecto de la Ley Concursal presenta las medidas adicionales que prevé la Directiva de Insolvencia, entre las que destaca la posibilidad de exoneración sin la necesidad de efectuar una liquidación previa del patrimonio, lo cual permite a las personas quedarse con su vivienda y, a los empresarios, mantener su negocio.

Táctica Legal una asesoría completa sobre todos los aspectos que cualquier particular o negocio requiera conocer sobre la funcionalidad de la reforma de la Ley Concursal.

