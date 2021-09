Cursos de preparación para Oxford Test of English online en Inglessa Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Uno de los principales idiomas a nivel mundial es el inglés. Aprender a dominarlo es clave para las personas que quieran emprender un viaje o comenzar la búsqueda de oportunidades laborales, debido a que muchas empresas lo tienen como segunda lengua en su estructura interna.

Para certificar el dominio del idioma existen distintas vías, entre las cuales se encuentra el Oxford Test of English. La academia de inglés de Tenerife es una de las academias de preparación existentes que ofrece cursos de preparación para Oxford Test of English online para poder superar con éxito el test.

¿Cómo acreditar el nivel de inglés? Muchas personas alrededor del mundo han aprendido, al menos, un aspecto básico del inglés, ya que la enseñanza de este idioma forma parte del programa de estudio de muchas escuelas del mundo. Sin embargo, existen distintos grados de conocimiento del inglés y tests específicos para medir el nivel de dominio.

El Oxford Test of English certifica tres niveles de inglés: A2, B1 y B2 y evalúa las destrezas de Reading, Listening, Speaking y Writing. La academia Inglessa ofrece cursos de preparación para Oxford Test of English online para los niveles B1 y B2.

¿Cómo son los cursos de preparación para Oxford Test of English online? Inglessa ayuda a los aspirantes a prepararse para el examen y saber exactamente qué se debe hacer en cada parte del mismo, con el fin de obtener la máxima puntuación.

Los profesores examinadores oficiales ayudan a practicar cada destreza, así como a encontrar los errores y potenciar las posibilidades.

Un aspecto destacado de la academia de inglés en Tenerife es que ofrece la opción a los aspirantes de realizar un curso intensivo para obtener la certificación lo más rápido posible. No obstante, también existen los cursos generales, que están diseñados con un sistema modular y flexible.

Ambas modalidades están disponibles para los niveles B1 y B2. Todos los cursos han sido diseñados por la profesora examinadora oficial y encargada de los exámenes de Oxford, Alex Bell, que también dispone de un canal de YouTube sobre el Oxford Test of English.

En todos los casos, la atención es personalizada, se gestionan los trámites para presentarse al examen y se tiene acceso a una base de datos de exámenes auténticos de años anteriores, así como a vídeos de las clases, ejercicios, tests y otras actividades de utilidad.

De este modo, Inglessa garantiza una preparación eficaz a los aspirantes para que puedan certificar el nivel de dominio que disponen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.