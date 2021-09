Repara tu Deuda Abogados cancela 9.750 € en Manresa (Bages) con la Ley de Segunda Oportunidad

Luis Reinaldos Pareja, vecino de Manresa (Barcelona), capital de la comarca del Bages, acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, para intentar cancelar sus deudas. Ahora, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Manresa (Barcelona) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso puede empezar de cero. VER SENTENCIA





Por este motivo, según sus propias palabras, “me siento contento, satisfecho con los servicios ofrecidos en todo momento y con la calidad de las personas de Repara tu Deuda. He animado a otros a conoceros”. Añade que “las personas tienen derecho a rehacer su vida y a un nuevo comienzo”. VER VIDEO





Su historia, según explican los abogados de Repara tu Deuda, es la siguiente: “cobrando una pensión de invalidez que no llegaba a los 500€ no podía hacer frente a los préstamos concedidos por el propio banco y las financieras de crédito rápido. Debido a la falta de trabajo y al escaso importe que estaba cobrando, aceptó lo que le ofrecían sin ser consciente de que no podría devolverlo todo“. Ahora, gracias al despacho de abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, está liberado de todas sus deudas.





Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en el 2015, año en el que entró en vigor la ley en España. En la actualidad ha superado la cifra de 50 millones de euros en concepto de cancelación de deuda a más de 450 particulares y autónomos gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.





El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Las sentencias están disponibles en su página web para consulta de cualquier persona interesada. Muchos beneficiarios cuentan su testimonio en primera persona.





Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de Segunda Oportunidad. Por esta razón, adaptan siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente ya que “son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído, por lo que no tiene sentido endeudarles aún más”. Y es que “muchos tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman los responsables de Repara tu Deuda abogados .





Una de las claves del despacho de abogados es que son especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad porque “fuimos los primeros en España y seguimos siendo el único despacho de abogados que se dedica en exclusiva a esta legislación; esto nos ofrece un gran conocimiento acerca de su funcionamiento”.