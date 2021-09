¿Cómo tramitar un divorcio de forma amistosa? Atena Abogados Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 08:00 h (CET)

La separación legal de los cónyuges es un proceso de carácter voluntario, pero complejo tanto a nivel legal como a nivel emocional. Para conciliar a las partes implicadas y conseguir una transición rápida, se requiere de la ayuda de personal cualificado que cuente con experiencia jurídica, quienes serán los encargados de guiar el trámite.

El grupo Atena Abogados propone asesorías legales en diversas ramas del derecho, entre las que destaca el derecho familiar. Este ámbito los califica como uno de los mejores abogados en términos de divorcio, patrimonio, pensión, protección de menores, entre otros. La finalidad del despacho es que los clientes queden satisfechos y se concrete un divorcio de forma amistosa.

Recomendaciones para conseguir un divorcio amistoso y notarial A partir de la entrada en vigor en España de la Ley 15/2015, el proceso de divorcio se convirtió en un trámite rápido y sencillo que se puede llevar a cabo ante el notario. Esta practicidad evita que los involucrados se deban someter a largos períodos de separación, donde pueden surgir problemas y desacuerdos que terminan alargando la firma de divorcio.

Si ambas partes están de acuerdo con el proceso, necesitarán buenos jurisconsultos. Con la intervención de Atena Abogados, en poco tiempo se pueden acordar los beneficios, separación de bienes o posible pensión postmatrimonial, para después darle disolución al vínculo legal. Está comprobado que una gestión rápida conserva mejor relación entre la pareja que se disuelve, ya que no se exponen a conversaciones desgastantes ni al hecho de pensar demasiado las razones que llevaron a la separación.

En caso de tener hijos menores, el equipo de Atena puede representar al interesado ante el Órgano Jurisdiccional para evitar la confrontación y buscar una resolución acorde a los deseos del cliente.

Ventajas de contar con Atena Abogados a la hora de divorciarse Para proceder a finalizar el matrimonio por notario, los profesionales de esta empresa solo solicitan el cumplimiento de los requisitos planteados en la Ley. De acuerdo a la regulación, ambas partes deben aceptar el divorcio, llevar al menos 3 meses casados, no tener hijos menores en común y la mujer no puede estar embarazada. El último requisito obligatorio es contar con un abogado y en Atena brindan la representación ideal.

En caso de no cumplir con todas estas exigencias, el divorcio sigue siendo posible. La diferencia es que no se podrá realizar por notaría, sino ante un jurado calificado. Para situaciones más complejas, garantizan una representación activa en cada paso del proceso judicial.

Los profesionales de Atena Abogados están altamente preparados, no solo para el divorcio. El vasto conocimiento en derecho familiar les permite participar en diversos acuerdos de bienes privativos y bienes gananciales, liquidación de la sociedad ganancial, división judicial de patrimonios, pensión compensatoria, procedimiento de exequátur y protección del menor.

Debido a su amplio listado de servicios, esta empresa se encuentra en crecimiento exponencial. La principal ventaja es que se trata de un despacho multidisciplinar, por lo que no se necesita acudir a ninguna asistencia externa. Gracias a su rápida y eficiente gestión, muchas parejas han conseguido un divorcio amistoso y cómodo para todos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.