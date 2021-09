Ortiz & Reed y los zapatos Derby, el complemento perfecto para el hombre actual Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 11:12 h (CET)

Los zapatos Derby se han posicionado como uno de los calzados más clásicos y formales. Se han convertido en el mejor acompañante para los trajes de etiqueta formal, para el caballero actual y lo más importante de todo es que son cómodos.

Este modelo de zapato con cordones es de costura inglesa. Su versatilidad no solo permite ir con atuendos formales, sino que se puede utilizar para ir de compras, acudir a la oficina, asistir a una reunión o salir con amigos. Tiendas como Ortiz & Reed ofrecen un amplio catálogo de zapatos Derby con distintos modelos.

Historia del zapato Derby El zapato inglés Derby es conocido en Estados Unidos como blucher y su nombre hace referencia al general Gebhars Leberechet von Blucher, quien en su entrenamiento militar en las filas del batallón de Napoleón decidió que sus soldados necesitaban un modelo de zapato mucho más cómodo y de mejor calidad, unas botas donde las palas laterales estuvieran cosidas en el exterior del zapato.

Este modelo de guerra se fue perfeccionando y llegó a ser usado por todos los ejércitos europeos para después ser bajado del campo a la ciudad, hasta convertirse en un calzado cómodo de tipo elegante y casual, siendo un gran diferencial para cualquier atuendo con el que se pueda acompañar.

Diseño del zapato Derby El Derby es un zapato considerado de tipo clásico que se caracteriza, generalmente, por su diseño único en la zona donde se encuentran los ojales para los cordones que son abiertos y cosidos, sobrepuestos encima de la pala.

Esta simple particularidad hace que resulten un modelo agradable, sobre todo para aquellas personas de pies anchos o de empeine alto. El tipo de sus solapas le da mucha más holgura y brindan posibilidad de que el zapato se ajuste al pie y no lo contrario.

Algunos modelos de estos zapatos pueden presentar algunas perforaciones y adornos, realzando más su diseño. Dependiendo de cada estilo, se puede escoger un modelo con más o menos ornamentos.

La mejor manera de combinar estos zapatos Los zapatos Derby son sinónimo de versatilidad y por mucho tiempo han sido considerados como un calzado casual, pero gracias a sus nuevos diseños se han vuelto fáciles para calzar con un estilo de ropa más formal.

Los diseños que prescinden de adornos hacen del zapato Derby un modelo refinado y sofisticado.

Este tipo de zapato puede combinar perfectamente con un traje de etiqueta o con pantalones de vestir y camisa. Aquellos modelos más casuales, con diseños más llamativos, son perfectos para colocarlos con vaqueros y camisas.

Sea cual sea la ocasión y el tipo de vestimenta que se desea usar, los zapatos Derby siempre serán el complemento perfecto, debido a la versatilidad de sus diseños. Por esto, incorporar este tipo de calzados a la vida diaria, aportan una nota diferenciada y estilosa a cualquier atuendo.

