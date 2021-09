La comunidad laboral Manager In Motion Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 16:17 h (CET)

Las empresas pasan comúnmente por situaciones complejas como reestructuraciones, cambios en procesos e implementación de nuevas tecnologías, entre otras.

En estos contextos desafiantes puede suceder que los directivos no cuenten con la preparación suficiente para afrontar el cambio. También puede ser que, sacarlos de su gestión diaria para liderar un reto extraordinario, acabe en desorganización de las tareas en la empresa. Como una solución a esta problemática, Manager In Motion ofrece un servicio de Directivo Interino, quien podrá colaborar en la superación de los obstáculos presentados. Asimismo, cuenta con una comunidad laboral de managers compuesta por un grupo de sólidos profesionales en diferentes ámbitos organizacionales.

Comunidad de ejecutivos diversa y apasionada por lo que hacen Manager In Motion es una organización centrada en ofrecer apoyo a otras empresas que requieran transformar o implementar nuevos procesos, así como aquellas que necesiten a un profesional externo que contribuya a lograr los resultados esperados en un corto plazo.

Para poder apoyar a estas empresas, cuenta con una comunidad formada por profesionales especializados en diversos ámbitos con muchos años de experiencia.

De esta forma, al contratar un servicio de Directivo Interino, las empresas no solo contarán con la gestión directa de este profesional, sino que también contarán con una inteligencia colectiva para cumplir con el reto establecido.

El servicio es temporal, de acuerdo a los objetivos que la empresa quiera lograr, garantizando resultados sostenibles en gestiones de transformación, reestructuración, integración o expansión.

Manager In Motion para culminar la carrera profesional Manager In Motion ofrece una comunidad para aquellos directivos que necesiten encontrar nuevos espacios de responsabilidad operativa, conocer otras realidades e ideas innovadoras. Es por esto, que se considera una nueva etapa para desarrollar la carrera profesional de todos aquellos que forman parte de su comunidad.

El hecho de contar con una red de profesionales empoderados en sus áreas de especialidad es una ventaja competitiva para las empresas que contratan los servicios de Interim Management. Porque gracias a ello, el líder que esté llevando a cabo el proyecto contará con esta comunidad de directivos multidisciplinarios. Esto le permitirá conocer otras propuestas e implementar las mejores prácticas, consiguiendo una experiencia enriquecedora para todos los involucrados.

Los profesionales que forman parte de Manager In Motion son expertos en cargos de alta dirección con más de 10 años de experiencia y capacidades comprobadas para asumir los retos que cualquier organización requiere para mejorar su productividad.

Asimismo, toda organización que necesite apoyo para superar un reto clave en su gestión podrá contar con los ejecutivos independientes que forman parte de la comunidad de Manager In Motion. Ellos contribuirán a potenciar las ventajas competitivas para que se logren las metas planteadas en un corto plazo de tiempo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.