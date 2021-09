¿A qué edad se recomienda realizar un injerto capilar?, por Doctor Bern

La alopecia es una enfermedad que no distingue de sexo ni edad, pudiendo ser padecida tanto por hombres como por mujeres en algún momento de su vida. La caída de cabello, por norma general, tiende a ser un proceso que no genera agrado en aquellas personas que lo padecen.

Cuando se habla de estética, la pérdida de cabello siempre suele ser una de las principales preocupaciones de las personas, es por ello que ante este tipo de padecimiento siempre se busca una respuesta inmediata. Expertos como el Doctor Bern, se han especializado en técnicas exitosas para el correcto injerto capilar, valorando cada caso en particular, la condición y la edad de cada paciente.

Edad conveniente para hacer un injerto de cabello La alopecia o caída de cabello puede ser un mal que ataque a cualquier edad, por lo que en términos generales, esta no suele ser un factor determinante para realizar o no un procedimiento de este tipo. Lo recomendable es que el paciente no padezca de ninguna patología previa que le permita gozar de buena salud.

Aunque la edad no supone una condición para proceder a realizar un injerto capilar, los especialistas como el Doctor Bern recomiendan intervenir en la tercera década del paciente, es decir una vez cumplidos los 30 años de edad y durante los 10 o 15 años posteriores a esta edad.

La razón por la que es recomendable esperar hasta cumplir los 30 años para realizar el injerto es encontrar un patrón estable de dicha alopecia y evaluar la probable evolución de la misma para realizar una correcta estimación del número de unidades foliculares y el tratamiento a largo plazo más adecuado para el paciente.

A partir de los 50-55 años, la alopecia comienza a estabilizarse y los niveles de impacto que requieran de tratamiento médico disminuyen.

Las numerosas ventajas de realizar un injerto capilar Los cambios físicos pueden a llegar a generar un gran impacto en las personas, sobre todo cuando se padece de pérdida de cabello, ya que es un elemento clave de la apariencia física. Cuando se decide realizar un injerto de cabello, comienzan a desaparecer los complejos que nacen a raíz de la calvicie, y los pacientes comienzan un proceso de recuperación exitosa, tanto física como emocionalmente.

El cambio de salud capilar suele ser la manera más asertiva para contrarrestar los efectos psicológicos que causa la caída del cabello. Presumir de una cabellera sana es posible cuando el paciente decide realizarse un injerto de cabello, lo esencial es contar con un especialista como el Doctor Bern, que asesore al paciente en todo el proceso.