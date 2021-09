La importancia de la educación en diabetes, por Di Sugar Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Hoy en día, es muy común escuchar el término diabetes, sin embargo, más allá de saber que es una enfermedad que afectaa la glucemia del individuo, en la mayoría de las ocasiones, no se conocen las complicaciones que conllevan el tener esta enfermedad.

Hay muchas personas que, aún llevando muchos años con esta patología, hay términos y situaciones que desconocen y que, sin conocimiento, pueden generar mucho miedo e inseguridades, además de llevarle a complicaciones crónicas, que en ocasiones pueden generar diferentes grados de discapacidad. Cuanta más información y más ayuda obtenga la persona con diabetes, esta podrá mantener la rutina que desee con total control y seguridad en sí misma. Por eso, es importante recibir una educación en diabetes como la que ofrece Di Sugar.

La importancia de la educación en diabetes Di Sugar es el centro de educación en diabetes por y para personas que tienen esta enfermedad; estees un centro especializado en la educación terapéutica en diabetes que tiene como objetivo ofrecer una atención educacional integral y personalizada acompañada de profesionales cualificados. La finalidad es aprender a controlar esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los familiares y pacientes.

Para conseguir ese objetivo, el programa se compone de diferentes actividades organizadas por niveles que ofrecen al paciente adquirir las habilidades y herramientas suficientes para minimizar su dependencia a la enfermedad y asumir sus responsabilidades terapéuticas. En pocas palabras, se busca aportar la información y las herramientas de gestión y control de la diabetes a personas que la padezcan para ofrecerles una mejor calidad de vida.

Cursos y programas de educación en diabetes En Di Sugar se cree que es necesario acercar el mayor conocimiento posible a todas aquellas personas que padecen diabetes y tengan ganas de aprender. Para ello, se le ha sacado el máximo provecho a las nuevas tecnologías y se ha creado una Aula Virtual en la que cualquier persona puede potenciar sus conocimientos sobre esta enfermedad y en sus pilares básicos con total flexibilidad y a un precio accesible. El curso incluye videos, documentación y test para evaluar los conocimientos, además de contar con un tutor para ayudar con las dudas sobre el tema.

Su metodología de trabajo se basa en cubrir las necesidades de cada persona que padecen diabetes estudiando cada caso en concreto. Se trata de un servicio personalizado que se adapta a cada uno de los clientes.

Para las personas afectadas por esta patología es una experiencia muy grata e importante de realizar, no solo con la finalidad de conocer en profundidad la patología y sus posibles tratamientos y efectos, sino sobre todo para incorporarla a la vida cotidiana de las personas y aprender a convivir con ella sin que esta suponga un grave problema.

