Ecoescuela: la primera empresa en el mundo creada para luchar contra el cambio climático a través de los centros escolares

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 13:07 h (CET)

De acuerdo al último informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, las consecuencias del cambio climático podrían provocar uncalentamiento global de 1,5°C en un futuro próximo (entre 2021 y 2040) si no se toman medidas urgentes y a corto plazo.

Los especialistas en medio ambiente destacan que la solución ante esta problemática es un cambio de mentalidad de los ciudadanos y una educación ambiental que desde la infancia forme a las personas para el cuidado de su hábitat. Siguiendo esta filosofía y con el objetivo de sembrar en España mayor conciencia ecológica, www.ecoescuela.es ofrece un proyecto práctico donde desde el primer día, cada alumno planta un árbol.

¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? Los incendios forestales provocados por las olas de calor, el deshielo de los glaciares y los terremotos, son algunas de las consecuencias del cambio climático que está azotando a la tierra. Los especialistas predicen un futuro preocupante para la humanidad, por lo cual tomar medidas a tiempo es la mejor solución para prevenir consecuencias mayores. Con este objetivo nace Ecoescuela, la primera empresa creada para hacer frente al cambio climático en España y en el mundo a través de los centros escolares.

Las enseñanzas que imparte Ecoescuela no solo son importantes para cuidar el planeta y los bosques, sino que también enseñan a los participantes a amar la naturaleza y a sentir que cada acción que realicen en la vida tendrá un impacto significativo en el medio ambiente.

Los participantes en el Proyecto Ecoescuela, reciben todo lo necesario para plantar un árbol.

El Proyecto de Ecoescuela proporciona los recursos didácticos a los centros escolares El proyecto de Ecoescuela está dirigido a alumnos, docentes y centros educativos que quieren marcar la diferencia y ser más responsables con el cuidado del planeta. Las formaciones, impartidas por un equipo de profesionales en ecología, proporcionan todo lo necesario para que el alumnado plante árboles y los cuiden en sus casas durante 3 años. Pasado ese tiempo, ellos mismos lo replantan en un bosque que haya sufrido un incendio forestal, cumpliendo con todas las normas y permisos ambientales.

El programa que ofrece Ecoescuela para los alumnos propone contenidos en diferentes materias como ciencias naturales, sociales, matemáticas, lengua castellana y valores éticos y cívicos, que cada docente podrá adaptar en función de la edad y características de los alumnos. A partir del mes de septiembre, los alumnos inscritos en el proyecto, podrán descargar en la página web de Ecoescuela un material PDF para llevar el registro de la evolución de las semillas que trimestralmente pueden enviar a sus profesores, cumpliendo así con la misión de aportar un grano de arena a la conservación medioambiental.

Cuidar el medio ambiente es una necesidad y un deber para todas las personas del planeta.

