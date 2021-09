COVERTTO brinda mayor seguridad a las piscinas con modernas coberturas de vidrio Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:50 h (CET)

Con el objetivo de mantener la temperatura ideal en épocas de frío y proteger el área de la piscina cuando no se está usando, COVERTTO crea los diseños más funcionales, con un trabajo que se centra en los aspectos del mantenimiento en la piscina y la seguridad.

La empresa fabrica estructuras de aluminio con cerramiento tanto en policarbonato compacto como en vidrio laminado. En su catálogo existe una variada muestra de los proyectos que realizan. Las cubiertas de piscina en vidrio de seguridad son parte destacada de los productos que ofrece esta empresa.

COVERTTO apuesta por coberturas telescópicas Instalar una cubierta en la piscina sin perder la visibilidad y en completa armonía con todos los detalles del jardín es una de las ventajas de la estructura, tanto de vidrio como policarbonato, con deslizamiento telescópico. Este diseño vanguardista es uno los preferidos por los clientes.

Por ser ambos materiales muy resistentes se pueden utilizar en modelos bajos y altos, ambas cumplen el objetivo de mantener la misma temperatura tanto en verano como en invierno, además de protegerla de agentes externos que pueden acelerar su deterioro.

En la fábrica de cubiertas y cerramientos COVERTTO apuestan por este tipo de materiales transparentes que se instalan sobre soportes de aluminio brindándole al espacio exterior un aspecto moderno y natural.

Sus diseños son personalizados, se fabrican según las dimensiones de la piscina y se seleccionan los colores de los perfiles que más combinen con el espacio. Para las estructuras altas, la fábrica utiliza paneles en vidrio o policarbonato en sistemas fijos y móviles que funcionan de forma manual o motorizada, permitiendo despejar los módulos cuando lo requieran, dejando la piscina libre de obstáculos.

Calidad y armonía para la piscina Las estructuras de vidrio le dan un aspecto de ligereza, pero el material resulta muy resistente. En este sentido, el cliente cuenta con la tranquilidad de que se está utilizando el vidrio de seguridad adecuado para su proyecto, porque existen variantes en cuanto a materiales que pueden confundirse y no ofrecen los mismos beneficios. La empresa recomienda el cristal laminado, un material formado por dos hojas de vidrio pegadas entre sí, que en caso de rotura accidental nunca caerían al interior de la piscina.

Por su parte, las láminas de policarbonato compacto son ideales para proteger la piscina en diferentes condiciones atmosféricas, permitiendo su uso en cualquier temporada porque mantiene climatizada el agua, y además es resistente a fuertes impactos.

Mientras que en el mercado se utilizan otros materiales como el metacrilato, que es visualmente semejante al policarbonato, pero resulta un material mucho más frágil.

COVERTTO ofrece soluciones a medida para cada caso, en su web se pueden consultar los servicios que ofrecen, así como distintas vías de contacto para consultas más detalladas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.