Lourdes Arana: "El Reto Pelayo Vida demuestra que, tras el cáncer, no nos tenemos que limitar" Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 15:50 h (CET) Antes de iniciar la travesía, la navarra, Lourdes Arana, se ha sometido a un exhaustivo reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa para corroborar que está preparada para hacer frente a las exigencias físicas de la prueba. En la edición de 2021 '66 Norte', que comienza el próximo 10 de septiembre, cinco mujeres supervivientes al cáncer navegarán desde Galicia hasta el paralelo 66 Norte en el Círculo Polar Ártico “Me gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres que han pasado o están pasando un cáncer de que después del cáncer hay mucha vida, les animo a vivir la vida”, defiende Lourdes Arana, una de las cinco expedicionarias de la edición 66 Norte 2021 que, junto al resto de sus compañeras, participará en una exigente expedición desde Vigo hacia el paralelo 66 NORTE en el Círculo Polar Ártico durante más de 20 días sin contacto con el exterior. Este reto tiene un doble objetivo: demostrar que hay mucha vida después de esta enfermedad y trasladar un mensaje de esperanza y lucha a todas las mujeres que han padecido o estén actualmente en tratamiento de esta enfermedad.

Lourdes Arana acudió a Policlínica Gipuzkoa el pasado 15 de julio para realizar un reconocimiento médico antes de embarcarse en esta nueva aventura. En su visita, relató que se encuentra en un estado anímico de “subidón” desde que sabe que es una de las cinco participantes. “La parte más difícil de la expedición es el mar, la parte de la naturaleza que no puedes controlar, es lo que más miedo me puede dar”, confesó la pamplonesa.

En esta edición de 2021 '66 Norte', las participantes en esta aventura partirán desde Vigo el próximo 10 de septiembre rumbo al paralelo 66 Norte en el Círculo Polar Ártico, en una travesía en vela sin paradas por aguas difíciles y con condiciones climáticas muy duras. Un reto que el Grupo Quirónsalud no se ha querido perder y, por ello, repite como Proveedor Médico Oficial tras haber participado en las ediciones Trasatlántica 2016, Polar 2017, Annapurna Bike 2018, Los Andes 2019 y la Vuelta a España 2020.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Vídeos

Lourdes Arana realiza en Policlínica Gipuzkoa el reconocimiento médico para el Reto Pelayo Vida

#66Norte2021 | Lourdes Arana realiza sus pruebas en Policlínica Gipuzkoa antes del #RetoPelayoVida



