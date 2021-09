Viva el cole ofrece consejos para gastar menos en la compra de material escolar Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 14:55 h (CET) Una vez disfrutadas las vacaciones toca ponerse las pilas y preparar la vuelta al cole, temida sobre todo por el desembolso económico que supone Ya se quedaron atrás los días de juego, risas y playa. Los días donde no existían los horarios o al menos eran más flexibles y llega la realidad de la vuelta a la rutina. Los mayores a sus quéhaceres cotidianos y los pequeños al colegio con el consabido gasto que lo acompaña. Viva el cole, tienda online de todo lo que se necesita para las aulas, ofrece 5 valiosos consejos para ahorrar en la compra del material escolar.

-Hacer un listado de excel: Anotar en él lo que hay que comprar, precios en diferentes sitios y valoraciones de si compensa o no por gastos de envío. A veces una tienda tiene productos céntimos más baratos que otras pero cobra mucho en el envío. Elaborar un presupuesto es fundamental para poder saber qué sale más económico.

-Evitar compras compulsivas: Si se cuenta con un presupuesto ajustado es mejor hacer las compras sin los niños delante, tanto si es en tienda física como si es online para evitar conflictos.

-Buscar las ofertas. Casi todas las tiendas, tanto físicas como online, ofrecen descuentos cuando se ordenan varios pedidos. También se bonifica ser un cliente habitual.

-Anticiparse. Ser previsor se bonifica. Aunque ya es septiembre todavía quedan días para poder comprar el material para todo el año por adelantado.

-Informarse de las ayudas de los ayuntamientos y comunidades autónomas así como ayudas a las familias numerosas.

-Revisar qué se tiene en casa. Muchas veces se hacen compras por duplicado por no tomarse la molestia de revisar qué se tiene de otros años. Para ello es muy importante el orden.

-Comprar clasificadores y pegatinas. Ordenar el material en cajitas y poner en ellas pegatinas ayudará mucho a lo largo del curso para no perder el material.

-Hablar con los niños de la importancia del ahorro. Quizás este sea el punto más importante ya que así aprenderán a gestionar su economía y se evitarán así gastos innecesarios en el futuro.

