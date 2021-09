El tratamiento de aumento de labios realizado por el Dr. Castellar Emprendedores de Hoy

En la medicina estética actual, uno de los tratamientos más solicitados es el aumento de labios. Se trata de un procedimiento que, a pesar de que no es tan complejo como otros tratamientos estéticos, requiere la habilidad y experiencia de un profesional para que los resultados sean los óptimos.

El Doctor Castellar es un especialista en medicina estética facial en Barcelona, con una amplia formación y una larga experiencia que le permite realizar sus tratamientos de tal manera que los resultados alcanzados sean naturales, elegantes, sutiles, pero notables y siempre de acuerdo al tipo de rostro de cada paciente.

Los beneficios del tratamiento estético en los labios Estéticamente hablando, los labios carnosos, marcados y bien hidratados, son muy llamativos y atractivos. Sin embargo, de manera natural los labios no siempre cuentan con estas características y es por eso que la medicina estética actual ofrece soluciones a esto. El tratamiento estético de labios se encuentra en auge y cada vez son más las personas que se someten a estos procedimientos.

El resultado ideal consiste en labios que se vean naturales, sutiles, que no parezcan artificiales, sino que armonicen correctamente con el rostro del paciente. Esta es precisamente la especialidad del Doctor Castellar, un especialista en medicina estética que, para lograr los resultados perfectos, realiza un estudio detenido del rostro del paciente para ofrecerle un tratamiento ajustado a su tipo de rostro. Para el aumento de labios, el Dr. Castellar hace uso del ácido hialurónico, ya que es la sustancia más segura y que ofrece los mejores resultados.

Aumento de labios El aumento de labios consiste en un tratamiento estético en el que se inyecta ácido hialurónico en ciertas zonas de los labios para aumentar su volumen y, al mismo tiempo, realzar su perfil. Por lo general, se trata de un procedimiento ambulatorio e indoloro.

El ácido hialurónico es el indicado y más utilizado en estos casos por los profesionales, ya que ofrece resultados más naturales y precisos y es el más seguro para el paciente. El Dr. Castellar emplea en estos tratamientos ácido hialurónico de la mejor calidad, ya que de esta forma se aseguran resultados de mayor durabilidad de hasta 12 y 16 meses. El aumento de labios no solamente aumenta su volumen, sino que al mismo tiempo mejora su forma y su hidratación, dando un aspecto visiblemente más elegante y atractivo.

El Dr. Castellar ofrece sus servicios en Barcelona y en su perfil de Instagram se encuentran fotos reales del antes y después de pacientes que se han sometido a este y otros de sus tratamientos. Además, allí también está el número de contacto con el cual se podrá reservar directamente la cita para sus consultas.

