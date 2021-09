Cursos de preparación Cambridge y Cambridge Linguaskill en Inglessa Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 10:51 h (CET)

Cambridge es una de las universidades más reconocidas mundialmente y que emite certificaciones que avalan el nivel de inglés de una persona.

Estos certificados se obtienen tras haberse aprobado los diferentes exámenes que evalúan las habilidades lingüísticas en inglés que tiene una persona. Academias como Inglessa han diseñado cursos de preparación Cambridge y Cambridge Linguaskill, el novedoso test donde el aspirante tendrá una preparación online y presencial. La academia se encuentra en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Principales exámenes de certificación de inglés de Cambridge La universidad de Cambridge certifica diferentes niveles de inglés: básico (A1, A2), intermedio (B1, B2) y avanzado (C1 y C2), en acuerdo con el Marco Común Europeo de las lenguas, siendo los más solicitados El PET (nivel 1), FCE (B2) y el CAE (C1) y el Cambridge Linguaskill.

El examen Preliminary (B1) es de tipo intermedio y tiene el propósito de evaluar el nivel de inglés que tiene el estudiante en situaciones cotidianas.

El primer certificado, emitido por la universidad de Cambridge, considerado en el ámbito académico y profesional es el First Certificate (nivel B2), un test de nivel intermedio alto que se ha convertido en uno de los más demandados.

El Advanced (C1) es un certificado que avala el nivel alto de inglés en el alumno, que demuestra las habilidades excepcionales que tiene la persona para comunicarse en el idioma inglés.

Uno de los test más recientes y novedosos que se han incorporado en el programa de certificados para el idioma inglés es el Cambridge Linguaskill, que es una prueba multinivel caracterizada por ser simple y rápida, adaptándose al nivel de conocimiento del alumno que aplica, permitiendo que sus resultados se conozcan en un tiempo no mayor a 48 horas.

¿En qué consisten los cursos de preparación Cambridge y Cambridge Linguaskill? Inglessaes una academia de inglés ubicada en Tenerife que capacita a los aspirantes que desean obtener una certificación de Cambridge y Cambridge Linguaskill. Dispone de un programa formativo que se adapta a las necesidades del estudiante, ya sea de forma online o presencial, con un 97% de tasa de éxito en los últimos años.

Cuenta con profesionales capacitados para impartir los conocimientos necesarios para la presentación de los test de Cambridge en los diferentes niveles, incluyendo elLinguaskill. Sus estudiantes pueden acceder a más de 1.000 preguntas examinadoras en formato de simulacro y cuentan con clases grabadas para refrescar conocimientos.

Inglessaes una institución de alto reconocimiento que cuenta con expertos en exámenes de este tipo, destinados a certificar el nivel de inglés de los aspirantes para que puedan ser reconocidos en el ámbito profesional y académico, en cualquier parte del mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.