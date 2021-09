El medicamento antiviral Codivir muestra un efecto prometedor contra el COVID-19 Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 11:47 h (CET) Code Pharma, una empresa farmacéutica holandesa, está desarrollando un medicamento antiviral directo contra el COVID-19. Tras la finalización con éxito de un estudio de fase I, la empresa está iniciando ahora un estudio controlado de doble ciego de fase II en España, Brasil, Sudáfrica e Israel Codivir, un péptido sintético corto de 16 aminoácidos derivado de la integrasa del VIH-1, fue descubierto originalmente en la Universidad Hebrea de Israel.

Code Pharma descubrió que el péptido tenía un efecto antiviral directo contra el SARS-CoV-2, el nuevo Coronavirus causante del COVID-19. Los estudios in vitro realizados en el laboratorio británico de investigación virológica Virology Research Services de Londres demostraron entonces una potente actividad antiviral contra el SARS-CoV-2 y otros virus de ARN.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Ética de la Investigación (CONEP) aprobó en Brasil un ensayo clínico de fase I de Codivir en pacientes con COVID-19. El ensayo se llevó a cabo en el Hospital Casa de Saúde - Vera Cruz de São Paulo, Brasil, con el Dr. Florentino Cardoso como investigador principal. Los resultados del estudio mostraron que Codivir tiene un alto perfil de seguridad, a la vez que suprime de forma significativa la replicación viral en la mayoría de los pacientes evaluados en su totalidad, con un efecto antiviral observado ya a los tres días. Todos los pacientes se recuperaron rápidamente tras el tratamiento con Codivir y no mostraron ningún signo de efectos secundarios muy a menudo asociados a las infecciones por COVID-19. Los manuscritos que describen estos resultados se han enviado a una revista revisada por expertos.

El Dr. Yotam Kolben y el Dr. Asa Kesler, del Departamento de Medicina del Centro Médico Hadassah, que son los autores principales del artículo, declararon: "Los datos preclínicos y los resultados del ensayo clínico respaldan la seguridad de la administración de Codivir en humanos y sugieren su importante efecto anti-COVID-19. El uso de un fármaco antiviral directo conlleva el potencial de mejorar las terapias actuales disponibles para el COVID-19".

Estos resultados indican que el fármaco puede utilizarse para tratar a los pacientes con COVID-19 que sufren diferentes niveles de gravedad. Debido a su efecto antiviral directo, Codivir puede tener un efecto beneficioso similar en otros virus de ARN, como el de la gripe.

Tras el éxito del estudio de fase I, la empresa está iniciando ahora un estudio controlado de doble ciego de fase II, que se llevará a cabo en España, Brasil, Sudáfrica e Israel, con una cohorte más amplia. En vista de la actual pandemia mundial, Code Pharma ha presentado solicitudes de aprobación de emergencia a varios países. Para responder a la demanda prevista, la empresa está preparando la producción masiva de Codivir en diferentes centros de todo el mundo.

"En la primera y segunda oleada de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los fármacos con mecanismos de acción antiviral putativos o probados no han demostrado prolongar significativamente la esperanza de vida", declaró el profesor Shlomo L. Maayan, director de la división de enfermedades infecciosas del Centro Médico Barzilai de Ashkelon. "'Codivir' tiene un perfil de seguridad muy bueno y un efecto antiviral muy impresionante, tanto en condiciones de laboratorio como en el ensayo clínico de fase I en humanos. Esperamos con impaciencia los resultados de los estudios a doble ciego con Codivir. Puede ser un avance en el campo de la terapia antiviral para los pacientes con COVID-19".

Acerca de Code Pharma

Code Pharma BV es una compañía farmacéutica global, con sede en los Países Bajos, cuyas actividades de I+D se centran en Israel. El objetivo de la empresa es desarrollar tratamientos rentables para enfermedades infecciosas y oncológicas mediante el uso de péptidos novedosos y reunir a destacados profesionales con experiencia multidisciplinar en péptidos, cultivos celulares, desarrollo clínico y fabricación de productos químicos.

