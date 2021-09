Gol del Papa Francisco Un dato esperanzador fue conocer que en su vida religiosa se había dedicado a la asistencia y defensa de los más necesitados Rafa Esteve-Casanova

jueves, 2 de septiembre de 2021, 13:43 h (CET) Pocos minutos después de las siete de la tarde del 13 de Septiembre del año 2013 la multitud agrupada en la Plaza de San Pedro del Vaticano comenzó a aplaudir, la “fumata” era blanca, “habemus papam”. Después de dos días de cónclave y tan sólo en cinco sesiones los cardenales habían elegido un nuevo sucesor de San Pedro al frente de la Iglesia Católica. El elegido era el cardenal Bergoglio, un jesuita argentino que sería el primer Papa con el castellano como lengua materna.



Como suele suceder, para muchos, creyentes y no creyentes, el nombre del nuevo Papa nos era totalmente desconocido. Para los seguidores de la Iglesia Católica supongo que era suficiente garantía el hecho de que creen en que en la elección papal interviene el Espíritu Santo iluminando a los cardenales electores, los no creyentes interesados en el tema buscamos quién era el nuevo Papa. Un dato esperanzador fue conocer que en su vida religiosa se había dedicado a la asistencia y defensa de los más necesitados. Un Papa que había viajado en transporte público y con formación jesuítica ofrecía ciertas garantías de cambio. Y así se ha podido observar en los ocho años que lleva al frente del pontificado.

Ahora, un periodista español, Carlos Herrera, desde la COPE, la emisora de los obispos españoles, ha entrevistado al Papa Francisco y algunas de sus respuestas seguro que no han caído nada bien entre el episcopado español, especialmente a cardenales como Cañizares, tan aficionado a la pompa y el boato mundano, tan amante del rojo púrpura en largas y tortuosas capas pluviales. Recordemos que hace unos meses este purpurado escribía en “La Razón”, entre otras cosas, que los indultos a los presos políticos catalanes“ han dejado la puerta abierta a la destrucción de la unidad de España”.

El Papa Francisco con respecto a la independencia de Catalunya contestó a Carlos Herrera con estas palabras “Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobretodo la del siglo pasado” El Papa conoce la história y es consciente que durante años los sublevados vencedores de la Guerra Civil fueron amparados por la Iglesia oficial, sabe que los obispos españoles de aquellos días dieron el tratamiento de “cruzada” a la sublevación franquista contra el Gobierno legítimo de la República, el Papa sabe que muchos sacerdotes bendijeron los fusilamientos efectuados por los militares rebeldes, y sabe que la Iglesia española concedió a Franco el privilegio de entrar bajo palio a los templos.

En esta entrevista el Papa ha hablado favorablemente de Kosovo, la bestia negra de los Gobiernos españoles de cualquier color. España sigue sin reconocer a Kosovo por miedo a que en Catalunya pueda cundir su ejemplo. Francisco opina que “La unidad nacional es fascinante pero nunca se conseguirá sin la reconciliación de los pueblos” En esta entrevista ha lanzado un mensaje a favor del diálogo y contra el odio. Todo lo contrario que algunos medios españoles como la COPE, propiedad de la Conferència Episcopal española.

El Papa Francisco, aficionado al fútbol, especialmente por su paisano Messi, con sus declaraciones a la COPE ha marcado un gol por toda la escuadra a la derecha extrema, a la extrema derecha y a los seguidores de esta trasnochada ideología en España. Francisco, desde el Vaticano, ha lanzado una mano de ayuda a Pedro Sánchez, aunque parece que el Presidente del Gobierno no tendrà en cuenta los papales consejos de diálogo y reconciliación, él y sus ministros siguen empecinados en vetar temas en la llamada "mesa de diálogo". Dialogar es hablar, y hablar de todo, el límite del diálogo no lo puede imponer una de las partes. Parece que ni al PSOE ni a JUNTS les interesa que el diálogo sea duradero y que triunfe. Como dice el Papa "hay que abandonar este inconsciente que nos hace juzgar al otro como enemigo".

