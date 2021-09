Érase una vez… la vuelta al cole más creativa Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 11:39 h (CET) El próximo sábado 4 de septiembre en Milbby, las tiendas más creativas de España, celebran una gran fiesta con actividades relacionadas con las manualidades y las bellas artes, para todos los públicos Érase una vez… ¡La vuelta al cole! Después de pasar el verano viendo vídeos en Tik Tok, hacer fotos en la piscina y disfrutar del solecito y las noches de verano, comienza un nuevo curso, pero ¿puede seguir la diversión? La respuesta es sí, porque comenzar el nuevo curso puede ser el mejor momento para despertar el lado más creativo de cada uno y hacer volar la imaginación.

El próximo sábado 4 de septiembre, los amantes de las manualidades, los hobbies y el DIY tienen una cita ineludible. Y es que en las tiendas Milbby están preparando un evento muy creativo para enseñar a todas las familias nuevos productos y técnicas diferentes para crear y aprender: scrapbooking, lettering, customización de ropa, repostería, bellas artes… Porque la creatividad no tiene edad y no es necesario ser un experto, cualquier persona puede compartir la pasión por crear cosas nuevas, únicas y especiales e inspirarse con miles de productos y posibilidades para lograrlo.

Además, numerosos estudios confirman los beneficios de disfrutar de un hobby para la salud física y mental, por eso muchos terapeutas recomiendan su práctica que será una manera de centrar los sentidos en el mundo presente y abstraernos del entorno logrando sumergirnos en la actividad de forma total, consiguiendo desconectar de las preocupaciones, elevar el nivel de endorfinas y, por tanto, de la felicidad.

Sobre Milbby

Milbby nace en Julio de 2017 en España como un concepto único de negocio online (www.millbby.com) y tiendas físicas y cuenta en la actualidad con 7 establecimientos, en Madrid, Zaragoza, Santander, Sevilla, Valladolid y Almería; especialistas en manualidades y bellas artes, donde se pueden encontrar una gran variedad de productos y servicios para dar rienda suelta a la creatividad practicando el hobby que más guste.

Bajo la misión es la de contribuir a la felicidad del mundo a través de la creatividad, el arte y la imaginación facilitan a todas las personas el acceso a la creatividad y a los hobbies a través de diferentes materiales, herramientas y formación para todos los públicos y niveles. No es necesario ser un experto. En Milbby se puede encontrar todo lo que se necesita para las manualidades y además aprender a utilizarlo.

