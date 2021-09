La misión de Tecni Estudio Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de septiembre de 2021, 12:12 h (CET)

Encontrar el trabajo ideal no es algo que llegue de la noche a la mañana. Para conseguirlo es necesario prepararse, instruirse, aprender y esforzarse a diario. Ofrecer a las personas la mejor preparación para encontrar su trabajo perfecto es parte de la misión de Tecni Estudio. Este centro de formación se encarga de capacitar a los alumnos para que puedan cumplir sus objetivos. Tecni Estudio ofrece una gran variedad de cursos para asegurar la preparación de todos aquellos que deseen encontrar un trabajo o cambiar el que ya tienen.

Alcanzar los sueños La academia es fiel creyente de que el campo laboral es totalmente flexible y versátil a los cambios que ocurren en el mundo y en la sociedad, por lo que tanto los trabajadores como las empresas, deben aceptar y adaptarse a dichos cambios.

Para lograrlo deben mantenerse en constante aprendizaje y capacitación, algo que se puede lograr a través de los miles de cursos especializados de Tecni Estudio. Todos ellos se enfocan en cubrir las necesidades actuales de la mayoría de las empresas para que así sus alumnos sean quienes les ofrezcan a los patrones soluciones rápidas y eficaces, algo que los ayudará a resaltar considerablemente dentro del mundo laboral. Sus servicios se desarrollan en la innovación y formación de calidad. Ofrecen clases en diferentes modalidades y con facilidades de pago, todo adecuándose a la situación de cada alumno.

Métodos óptimos, mayores oportunidades Tecni Estudio se ha adaptado a la situación provocada por la pandemia de COVID-19 y han implementado los servicios online, ya que actualmente poseen aulas virtuales para llevar todas sus clases presenciales adelante en directo con la ventaja de que todas se quedan grabadas y los/las alumnos/as las pueden volver a ver en cualquier momento. Además, trabajan de la mano de empresas privadas y entidades públicas con las que han llegado a un acuerdo de colaboración educativa para ofrecer a los trabajadores capacitación para mejorar los resultados laborales a la vez que estas les ayudan con la creación de alianzas para ofrecer prácticas en la mayoría de los cursos online que poseen.

Todos los cursos ofrecidos ayudan al alumno a introducirse en el mundo laboral de la mejor manera y lo más preparado posible. Tecni Estudio no posee límites cuando de aprender se trata, por lo que hay cursos para cualquier tipo de área y gusto personal. Desde cursos de comercio como caja, reposición, carnicería, atención al cliente, teleoperadora, charcutería, pescadería, pasando por diferentes idiomas, estudios de mercado, ATV o auxiliar de clínica veterinaria y peluquería canina hasta cursos complementarios como el uso del sistema SEO para redacción o el uso correcto de programas como Excel, PowerPoint y Word entre otros.

