Hipotecas Plus ofrece hipotecas con opción de financiación 100%

jueves, 2 de septiembre de 2021, 11:10 h (CET)

Las personas no siempre disponen de solidez económica para la adquisición de bienes materiales importantes. Por este motivo, surgen alternativas que permiten obtener créditos para dichos fines.

En España, Hipotecas Plus se ha convertido en una gran opción para aquellos ciudadanos que requieren financiamiento. Esta empresa, dedicada a la intermediación hipotecaria, es especialista en tramitar hipotecas adaptadas a todo tipo de clientes y requerimientos y con opción de financiación al 100%. Las solicitudes se realizan de una forma muy sencilla y siempre bajo la orientación de un bróker hipotecario calificado.

Hipotecas Plus permite obtener financiación 100% Hipotecas Plus ha logrado que muchas personas obtengan financiación 100% para comprar su primera casa u otros inmuebles. Cuenta con un equipo consolidado de profesionales del sector hipotecario con una experiencia de más de 15 años en el mercado.

Dependiendo de cada perfil económico, los brókers hipotecarios de esta compañía se encargan de conseguir que los clientes firmen la hipoteca al 100%, más gastos, con la condición de que la cantidad solicitada no supere el 80% de la tasación.

Los intermediarios financieros de Hipotecas Plus también tramitan planes especiales, tales como la hipoteca especial para funcionarios, hipoteca executive, hipoteca premium, hipoteca autoconstrucción, hipoteca cambio de casa, cambio de banco, hipoteca extinción de condominio por herencia, hipotecas para no residentes en España e hipotecas para personas que quieren comprar la parte de la vivienda de su expareja o la parte de una herencia.

Los brókers hipotecarios de Hipotecas Plus facilitan todos los procesos Los brókers hipotecarios de Hipotecas Plus facilitan todos los procesos para la obtención de préstamos hipotecarios. El cliente solo debe entregar los documentos solicitados y firmar cuando finalice toda la tramitación.

Los intermediarios financieros están altamente capacitados para obtener hipotecas en nombre de los clientes con los bancos más cotizados de España y negociar las mejores condiciones. Además, brindan una eficaz orientación a nivel inmobiliario, jurídico y financiero, se encargan de la tasación, de la firma ante el notario y de todos los procesos requeridos.

El tiempo para la aprobación de una hipoteca, que puede ser para personas naturales, autónomos y empresas, puede variar, pero normalmente no tarda más de una semana.

Las personas interesadas en contratar los servicios de Hipotecas Plus deben ingresar a la web para visualizar toda la información disponible referente a los tipos de hipotecas y requisitos para solicitarlas. Además, el portal cuenta con una calculadora de hipoteca, disponible para todos los usuarios.

