IMPULSE, la nueva convocatoria de Espacio_RES para ayudar a emprendedores con ganas de impactar y hacer que las cosas pasen Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 09:35 h (CET) Espacio_RES lanza IMPULSE un programa de aceleración que ofrece una experiencia única- física + online - para permitir a los emprendedores con impacto dar un salto de nivel y poderdesarrollar su idea o proyecto empresarial. Todos los proyectos interesados podrán presentar su candidatura hasta el 16 de septiembre Espacio_RES, uno de los espacios más disruptivos de Sevilla, ha lanzado la convocatoria del programa de aceleración IMPULSE, con el objetivo de captar nuevos proyectos innovadores, con potencial de crecimiento y con vocación para el impacto.

A Espacio_RES no le importa de dónde vienen los emprendedores sino a dónde quieren llegar. En esta convocatoria buscan 10 startups o ideas de negocio que quieran convertirse en viables y sostenibles (no solo económicamente sino socialmente).

Durante 8 meses intensos, los equipos elegidos trabajarán en Espacio_RES, situado en Av. República Argentina, con el objetivo de trabajar el producto mínimo viable, la validación del modelo, y demostrar que tienen potencial para impactar y escalar.

El programa se lanzó porque la Fundación RES está convencida de que el emprendimiento es una palanca para el cambio y la misión por la que trabajan cada día es cambiar el mundo. El programa de aceleración IMPULSE se plantea como una experiencia única a todos los fundadores y fundadoras que buscan dar un salto de nivel y poder hacer viable y sostenible su proyecto.

Los 10 proyectos seleccionados seguirán un programa metódico para acelerar su crecimiento, desde la reformulación de la propuesta de valor, pasando por el plan de marketing, de crecimiento y de impacto. También se beneficiarán de formaciones, eventos, mentorías personalizadas con mentores expertos, fundadores, así como acceso a financiación y más de 40K en perks a través de colaboración con Amazon Web Services, HubSpot, Stripe, Holded, entre otros.

Para el equipo de RES es importante reforzar las startups que nacen y acompañarlas en su emprendimiento. Emprender puede ser un camino solitario pero, en espacio_RES emprendes en comunidad. Lo más importante son las personas y las sinergias que se crean dentro de una comunidad multidisciplinar.

En la web de la convocatoria se pueden ver las diferentes áreas a las que pueden aplicar los proyectos, confiesan tener debilidad por los proyectos con base tecnológica y con un equipo de 2 o más personas. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de septiembre, los 10 proyectos seleccionados empezarán su incubación el lunes 4 de octubre.

Sobre Espacio RES

En Espacio_RES es una aceleradora de startups donde impulsan a emprendedores innovadores, disruptivos y socialmente responsables. Hasta la fecha han impulsado más de 136 startups de base tecnológica, el año pasado los proyectos acelerados consiguieron captar más de 3M€ para generar impacto. Más que un espacio o un programa, RES es una comunidad de mentes valientes, fundadores, inversores y mentores dispuestos a apoyar nuevos proyectos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.