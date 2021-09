Los robos y accidentes son las mayores preocupaciones de los usuarios de bicicleta, según Allianz Partners Comunicae

jueves, 2 de septiembre de 2021, 04:03 h (CET) El último estudio publicado por la compañía líder en Seguros y Asistencia pone en relieve las nuevas preferencias de los usuarios en torno a la movilidad personal, cada vez más urbana y frecuente, ya que el 60% dice moverse en este tipo de medio entre dos y tres veces por semana El mercado de bicicletas ha experimentado en el año 2020 un incremento de sus ventas de hasta un 24% con respecto a 2019, según los datos publicados por la AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de España). En muchas ocasiones, los comercios se han visto incluso desabastecidos de esta mercancía, debido a la alta demanda. Todo esto lleva a plantear distintos interrogantes como ¿cuál es la evolución prevista para la compra de bicicletas? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los usuarios a la hora de circular en sus bicicletas? Allianz Partners responde a estos y otras cuestiones en su último estudio sobre Movilidad en Bicicleta.

En total, Allianz Partners ha encuestado a más de 2.000 personas en España, que han ofrecido una visión global sobre las necesidades generales en el ámbito de la movilidad personal. El estudio pone en perspectiva la situación actual y las tendencias futuras de un sector que aunque, de acuerdo a los datos de AMBE, venía ya experimentando un crecimiento en ventas en los pasados años, la ‘nueva normalidad’ surgida en 2020 ha disparado el mercado, alcanzando los 2,6 millones de ventas. Esta cifra supone un crecimiento de +39,4%, y que además, se prevé que continúe en aumento los próximos años. También destaca el aumento continuo en la venta de bicicletas eléctricas, que ha registrado un incremento en España de casi un 50% con respecto a 2019, llegando a la cifra de 212.635 unidades. En Europa, se espera que para 2025 las ventas sobre este tipo de bicicleta alcancen los 7 millones.

Las bicicletas empiezan a conquistar la urbe: Un 44% de los encuestados tiene por lo menos una bicicleta, siendo más populares las de montaña (42%) y las urbanas (39,52%), seguidas de los patinetes o bicis eléctricas (36%).

Aumenta la preferencia por las e-bikes: Destaca también que un 26% de los encuestados no tiene bicicleta, pero sí tiene intención de comprar una en el corto plazo. De los participantes en el estudio, el 24% se inclina por la urbana, superada con un 29,4% por aquellos que elegirían la bicicleta eléctrica.

Uso frecuente: Un 60% de los encuestados afirma moverse en bicicleta o patinete eléctrico entre una y tres veces por semana.

Inversión: De los encuestados que poseen al menos una bicicleta, casi el 50% dice que la compraron por menos de 500 euros, mientras que un 20% asegura haber invertido más de 1.000 euros.

Los robos son la mayor preocupación: Al consultarles si habían contratado algún seguro, el 31% de los usuarios de bicicleta dicen disponer de un seguro en el que el robo es la cobertura más común. De los participantes que respondieron que no cuentan con ningún seguro, el 78% ven probable contratar uno y consideran que los beneficios más destacados serían la cobertura por robo, accidente personal y responsabilidad civil.

Preferencia por tiendas especializadas: Dentro de los datos aportados por este estudio, se destaca que los encuestados prefieren adquirir sus bicicletas en tiendas deportivas especializadas, tanto físicas como online.

El momento de la compra es el elegido para adquirir un seguro: La mayoría de los encuestados, hasta un 72%, adquiriría el seguro al comprar su bicicleta directamente en la propia tienda, tanto online como física.

Inversión en el seguro: El 80% de los usuarios paga entre 20 y 69 euros anuales por su seguro de bicicleta. Mientras que los que no tienen contratado ningún seguro, a la pregunta de “¿cuánto estarían dispuestos a invertir en ese seguro?”, el 44% responde que pagaría menos de 20 euros al año, y un 36%, entre 20 y 39 euros al año.

“Este estudio pone de manifiesto un cambio en las preferencias de movilidad en las ciudades donde se puede observar como cada vez son más las personas que se suman a los nuevos medios de movilidad personal” señala Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, quien explica además que la obligación y voluntad de Allianz Partners es “ofrecer seguridad y asistencia a los usuarios de bicicletas y patinetes. Seguimos innovando y desarrollando productos que nos permitan responder a las necesidades de los consumidores, además de a nuestro compromiso sostenible y de cuidado del medio ambiente”.

