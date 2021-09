Airpods Pro y Airpods 2 a excelente precio en Ofertas Apple Emprendedores de Hoy

Apple ya cuenta con dos tipos de auriculares inalámbricos que casi todos conocen y son los AirPods 2 y los AirPods Pro. Sin embargo, a la hora de comprarlos muchas personas pueden sentir dudas, ya que o bien no conocen al detalle sus especificaciones o porque aun conociéndolos no les es fácil tomar una decisión.

La realidad es que influye mucho el cómo se usa, para qué situaciones, etc. Por esta razón, se ha diseñado la siguiente comparativa de la mano de Ofertas Apple, empresa española dedicada exclusivamente a la venta de productos de esta marca.

Ofertas Apple ayuda a escoger auriculares de Apple La marca Apple destaca no solo por la calidad de sus equipos y softwares de ordenadores, smartphones y tablets, con los cuales ha ganado el respeto y la admiración de millones de personas que prefieren sus productos, sino que además es reconocida por su calidad de audio. Uno de sus productos estrellas en este aspecto son sus AirPods y, concretamente, los AirPods 2 y los AirPods Pro.

Para elegir entre alguno de ellos hay que tener en cuenta diferentes aspectos importantes que tienen que ver, principalmente, con el diseño y las funcionalidades de cada uno. Esto es debido a que los AirPods Pro incorporan nuevas funciones tales como la cancelación de ruido y la resistencia al agua y al sudor. Por otro lado, también hay que considerar el precio, ya que entre ambos puede haber una diferencia de hasta 50 €. Por este motivo, es necesario detallar muy bien las características de cada uno y compararlas.

Diferencias entre los AirPods Pro y los AirPods 2 Los AirPods 2 tuvieron su lanzamiento en 2019 y a día de hoy siguen estando entre los auriculares favoritos de los clientes y siguen siendo considerados de los mejores del mercado. Esto es debido a que sus prestaciones son muy buenas, ya que además de su excelente sonido, son sumamente cómodos, cuentan con un diseño atractivo y tienen una autonomía de alrededor de 5 horas. Asimismo, su estuche también almacena carga suficiente para 3 recargas en los audífonos.

Por otro lado, los AirPods Pro cuentan con un diseño ligeramente diferente caracterizado por ser más compacto que su antecesor. Otro aspecto nuevo es que el auricular ahora viene con un adaptador de silicona de diferentes tamaños para adaptarse al oído. Además, incorporan la nueva tecnología de cancelación de ruido y certificación IPX4 que lo hace resistente al agua y al sudor. Estos son ideales para deportistas y atletas de gimnasio o de aire libre.

Tanto los AirPods Pro como los AirPods 2 vienen en color blanco, cuentan con conexión Bluetooth 5.0 y el mismo sistema de emparejamiento con el sistema iOS. Además, ya están disponibles en la página web de Ofertas Apple, un lugar para adquirirlos a excelentes precios.

