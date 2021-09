El trasplante capilar en las cejas, por Clínicas Dr. Pelo Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 16:00 h (CET)

El procedimiento del trasplante capilar en las cejas es muy útil para las personas que constantemente se maquillan o tatúan las cejas. Con esta técnica es posible lucir la vellosidad sobre el ojo con un acabado natural.

Asimismo, en este tipo de injerto capilar no es necesario una operación mayor. Es un procedimiento muy sencillo y totalmente personalizado, para una mayor efectividad.

La alopecia, la calvicie y otras condiciones similares muchas veces hacen sentir mal a quien la padece. Las Clínicas Dr. Pelo han confirmado que las personas que se someten a estos tratamientos, además de verse mejor, tienen un aumento considerable de su autovaloración.

Los beneficios del trasplante capilar de cejas El trasplante de cejas es una buena alternativa para restaurar el vello facial de hombres y mujeres en esa zona específica. Se trata de un procedimiento sencillo, eficaz, seguro y muy poco invasivo. Gracias a esto, muchas personas logran recuperar sus cejas sin problema. Los injertos se hacen eligiendo pelos de una zona donante, que suele ser la parte lateral occipital y temporal de la cabeza. El procedimiento consiste en sacar unidades foliculares de 1 y 2 pelos e insertarlos en la zona que se busca poblar.

Los grandes beneficios de este procedimiento es que las personas dejan de usar pigmentos o incluso dejan de usar maquillaje. Sencillamente se renueva el rostro y la forma de las cejas, dando un aspecto más lozano y fresco a cada persona. Además, este tipo de injerto capilar no deja ningún tipo de cicatriz, ya que los implantes son de 0,8 mm de diámetro.

Los injertos capilares realizados en Clínicas Dr. Pelo Las Clínicas Dr. Pelo tienen una buena reputación que han construido desde su fundación en 2010. Cuentan con técnicas avanzadas y prometedoras para procedimientos estéticos-cosméticos, tanto para hombres como para mujeres. No solo ofrecen el trasplante capilar para cejas, también para barba y cabello. Aplican métodos como el Anagen Active Medical, procedimiento pionero en España. Este combina varios procedimientos indicados para la alopecia, que pueden ser tópicos, orales e intradérmicos.

Por otro lado, los pacientes pueden optar por la mesoterapia capilar o técnica progresiva capilar. Cada tratamiento necesita una evaluación previa y un diagnóstico, por lo que los expertos de las Clínicas Dr. Pelo se encargan de realizar un análisis profundo de las condiciones del paciente. Todos estos métodos, incluido el injerto capilar y el trasplante capilar de cejas tienen garantía de calidad.

Para obtener cejas con buena salud y forma, lo más recomendable es acudir a los expertos en injerto capilar. En este sentido, los más reconocidos por el público español se ubican en Dr. Pelo.

