Fran Calero: estrella en ascenso en España

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 17:32 h (CET)

El cantante español Fran Calero , procedente de Altea, Alicante, se mantiene en ascenso en el panorama artístico del momento gracias a su talento en la música de género pop y flamenco.

Su música se centra profundamente en el amor, a través de un estilo poético que, junto a su voz, logra cautivar a cada vez más personas. Además, ya cuenta con producciones propias con temas como “El olvido”, disponible ya en plataformas como YouTube. También tiene una cuenta en Instagram que se mantiene en notable crecimiento y desde donde interactúa continuamente con sus seguidores.

Fran Calero: éxito en el panorama musical español La música es un talento que no todos poseen, pero que todo el mundo disfruta y, para quienes gozan de esta habilidad, llevar un mensaje a través de melodías se vuelve un objetivo primordial. Fran Calero es un joven cantante español que destaca en géneros como el pop, con un toque especial de flamenco, que le aporta un estilo característico.

Además de interpretar canciones conocidas de otros artistas, Calero ya cuenta con producciones propias que han logrado ser un éxito en plataformas como Amazon Music, Spotify, Apple Music y YouTube. De hecho, en esta última, su reciente producción llamada “El olvido” ya cuenta con casi 150.000 reproducciones, lo cual es una prueba fidedigna de su ascenso al panorama artístico de España, con buenas proyecciones internacionales. Por otro lado, actualmente se encuentra presentando su último single llamado “Moreno”, en colaboración con Salva Ortega.

Las redes sociales: el canal para compartir su música El ascenso de este joven artista de Alicante no solamente se puede ver en las plataformas musicales anteriormente mencionadas, sino también en redes sociales como Instagram, donde destaca por su talento y por la cantidad de seguidores que suma cada vez más. De hecho, en su cuenta oficial en esta red social, el número de seguidores asciende a más de 55.000.

Calero utiliza las redes sociales para compartir su música, pero también aspectos de su vida, como sus gustos, aficiones, así como detalles y avances de sus proyectos musicales. Fue allí donde se anunció con anticipación a sus seguidores el lanzamiento de producciones como “El olvido” y “Sedúceme”.

En el mundo artístico musical español, hay expectativas sobre Fran Calero y todo apunta a que su objetivo es llevar su música más allá de las fronteras de España. Sus redes sociales están disponibles para quienes quieran saber y escuchar más sobre este prometedor artista.

