Curso de maderoterapia online de Maderoterapia Boutique Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 21:00 h (CET)

Una de las técnicas de masaje corporal que está en pleno auge en los centros de estética es la maderoterapia. Tomando como referencia este gran auge y dada la importancia que tiene conocer esta técnica desde su perspectiva más profesional, la academia Maderoterapia Boutique cuenta con la colaboración de profesionales de la fisioterapia y la medicina estética, además de múltiples recursos digitales para ofrecer el curso de maderoterapia online en el que se incluyen todas las técnicas, protocolos y conocimientos de quiromasaje y también se proporcionan los utensilios y el material didáctico necesario para practicarla.

Asimismo, dada la importancia que requiere aprender de manera profesional, esta academia se especializa en la formación online de técnicas de masaje, anatomía y estética, lo cual asegura unas clases de calidad garantizando a sus alumnos y usuarios un aprendizaje 100% ventajoso y satisfactorio.

Formación de maderoterapia a distancia de calidad Jorge Lobato Ortiz ha despertado el interés de una técnica natural que ayuda a acondicionar, recuperar y tonificar el cuerpo mediante el uso de masajes con implementos de madera.

Este instructor no deja de investigar sobre la evolución del masaje procedente de la cultura oriental, aunando en numerosos estudios europeos y americanos sobre las técnicas más contemporáneas, para llevarlo a un plano más científico que garantiza unos resultados extraordinarios. En 2011 creó un canal llamado Terapex en YouTube, que a día de hoy cuenta con más de 24 millones de visualizaciones. Actualmente, impulsa estas técnicas a través de este medio, ayudando a que más personas obtengan los conocimientos y herramientas para empezar a aplicarlas.

Asimismo, Lobato se ha ocupado de crear un curso con las mejores prácticas de maderoterapia a lo largo de los últimos años gracias a su amplia experiencia y a sus estudios como osteópata.

Estos se imparten en la academia Maderoterapia Boutique, especializada y muy experimentada en la teleformacióny formación a distancia, con métodos como la videoconferencia, el videochat, los contenidos audiovisuales y las bibliotecas de archivos multimedia, entre otros.

Pionero en la enseñanza e-learning mediante el método Terapex En Maderoterapia Boutique, la calidad de las clases y los detalles de las explicaciones aseguran el éxito en esta rama de la estética y la salud corporal. Además, los alumnos pueden realizar el curso desde la comodidad de su casa, a su ritmo y contactando con la academia en cualquier época del año. Con su metodología de formación a distancia, que nada tiene que envidiar a las clases presenciales, el alumno es capaz de asimilar mucho mejor los contenidos, de manera más tranquila y con la facilidad de consultar siempre cualquier duda o solicitar una supervisión del estudio y las prácticas, sin tener que salir de casa, un hecho que ha propiciado la pandemia por el COVID-19 y que ha demostrado que la teleformación o e-learning en inglés, es un método de aprendizaje mucho más seguro y cómodo en estos tiempos. El método Terapex nunca deja de perfeccionarse, por lo que siempre está en constante mejora y actualización. El curso que sigue este método está basado principalmente en un nuevo protocolo llamado la Regla 3R. “Los beneficios de la maderoterapia son extraordinarios y han sido objetivo de numerosos estudios” afirma Lobato, quien ha desarrollado un protocolo mejorado que consiste en remover, reducir y reafirmar el cuerpo.

Esta técnica demuestra los beneficios que aporta a nivel físico en el cuerpo de una persona, tanto a nivel estético como terapéutico. De esta forma, ayuda a destruir los nódulos grasos y reducir el contorno corporal.También relaja y tonifica los músculos proporcionándoles más elasticidad y favoreciendo la producción de colágeno y elastina deficitaria.

Por otro lado, los masajes con implementos de madera mejoran la circulación en trastornos circulatorios o piernas cansadas reduciendo el estrés acumulado por malas posturas. A nivel estético, es el gran aliado de las mujeres afectadas por la celulitis, ya que ayuda a disminuirla, así como a drenar la retención de líquidos.

Cabe destacar que la academia brinda, a quienes entran al curso con el objetivo de abrir su centro estético, la asesoría sobre aspectos relacionados con el negocio, marketing y gestión de servicios en centros de masajes.

Finalmente, al terminar el curso, los alumnos obtendrán un diploma acreditativo que les avala y capacita para aplicar el método de manera profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Curso de maderoterapia online de Maderoterapia Boutique Las camisetas de Pachu M. Torres, disponibles en Tres en un Burro Jorge Coronado, un guardaespaldas digital ¿Cuál es mejor el pegamento frío vs pegamento caliente para reparar golpes en vehículos? por RSPAutomoción Previsión de tesorería para empresas de la mano de Orama