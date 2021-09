Las camisetas de Pachu M. Torres, disponibles en Tres en un Burro Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 19:15 h (CET)

Como una gran opción para realizar regalos, las camisetas personalizadas son un producto de moda que permite a los clientes crear un diseño a medida. Además, son productos de calidad y originales.

Ubicada en Marbella (Málaga), la empresa Tres En Un Burro ofrece las camisetas de Pachu M. Torres. Con diseños imposibles de encontrar en otra web, esta empresa se encarga de la comercialización de diferentes artículos exclusivos y únicos.

Pachu M. Torres y sus camisetas originales Pachu M. Torres (1985) es ilustrador para Playboy desde el año 2017 y adicto al café solo. Coleccionista de cuentas censuradas en Instagram (12 actualmente con más de 357.000 seguidores), ha sido dibujante en el Diario ABC desde el año 2009 hasta el 2013, ha realizado diversos trabajos de cartelería para la Critics’ Choice Awards, Showtime, Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Federación de Libreros de Galicia y ha colaborado en múltiples publicaciones (digitales y de papel) como ilustrador. Actualmente se encuentra preparando varias exposiciones en España y su primer cómic empieza a coger forma y volumen.

En Tres En Un Burro, se pueden encontrar productos de Pachu M. Torres, como sus camisetas originales “frikis”. El orgullo “friki” incluye diseños que hacen referencia a personajes de los comics, game, videos juegos, música, arte, series, películas, anime, dibujos animados, coronavirus, frases graciosas y camisetas eróticas. Estas camisetas son diseñadas para hombres y mujeres en todas las tallas, incluso tallas grandes hasta la 5XL.

Las camisetas de Pachu M. Torres son únicas, elaboradas por un visionario del diseño que imprime en ellas su originalidad. Gracias a esto, estas prendas representan el regalo perfecto para gente sin ataduras.

Amplio catálogo de productos Tres En Un Burro es una empresa encargada de la fabricación, diseño y distribución de artículos como camisetas, sudaderas, calcetines, bolsos de tela o gorras originales, entre otros. La empresa ha creado una línea propia de camisetas “frikis” con diseños originales que la distingue de otras empresas online. Las camisetas incluyen dibujos y referencias de películas como Radio Patio, Aquí no hay quien viva y camisetas de dibujos animados como Garfield, Mazinger Z, Kiss of Muppets, el Correcaminos y flash. También incluyen camisetas originales de anime como Piccolo, Dragon Ball y camisetas de música como Lady Gaga – Cromática o Freddie Mercury. Además, ofrecen camisetas para tomarse el coronavirus con un poco de humor, con frases originales como “Ponte a dos metros” o “Sobreviví Por Asocial”, camisetas eróticas con diseño artístico, camisetas gamer, camisetas de series como Juego de Tronos y camisetas divertidas con diseños de Mongedraws.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.