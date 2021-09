Ángel María Pérez, nuevo Recruitment Leader de Vidoomy Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) La incorporación de Ángel María será clave para potenciar la estrategia de crecimiento interno de la firma y gestionar el plan de captación de nuevo talento Vidoomy es una Adtech española de rápido crecimiento que ha conseguido un sólido posicionamiento internacional en el sector de la publicidad digital. En el último año ha abierto un total de 14 nuevas oficinas en países estratégicos de Europa, Latinoamérica y África para potenciar su fuerza comercial a nivel mundial.

La firma se ha posicionado como una las compañías líderes en el sector y da servicio a anunciantes, agencias y medios con innovadoras soluciones de publicidad de video impulsadas por una tecnología in-house de vanguardia. El último informe publicado por Comscore, sitúa a la compañía en el top tres del ranking de audiencias de video, gracias a su marketplace de más de 2.500 soportes premium, entre los que se encuentran los grupos editoriales más importantes del mundo.

Vidoomy ha conseguido una destacada notoriedad en el ecosistema de la publicidad digital y Ángel María Pérez será el nuevo responsable de gestionar el plan de selección y contratación de nuevos perfiles profesionales para la sede central en Madrid.

Ángel María ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el área de Recursos Humanos en empresas como Robert Walters, De Cotta Law, Vamos Experience y ThePowerMBA. Su experiencia será clave para la captación de nuevo talento para la compañía, atendiendo a los planes y objetivos de la compañía.

En opinión de Ángel María, “asumir el cargo de Recruitment Leader es un gran desafío y un reto tanto profesional como personal. Estoy seguro de poder aportar mucho valor a la compañía y muy entusiasmado por formar parte de Vidoomy, una compañía líder en el sector que no para de crecer y tiene una increíble proyección a futuro”.

Actualmente, Vidoomy cuenta con más de 150 empleados y equipos comerciales en catorce filiales localizadas en países estratégicos del mundo. Como resultado, los esfuerzos comerciales de los equipos han logrado posicionar a la firma en el top of mind de anunciantes y agencias más reconocidas del mercado a nivel mundial.

