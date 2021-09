D-Reit lanza su plataforma Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 16:27 h (CET) La espera ha sido larga pero son muchas las novedades que ha ido compartiendo el equipo de D-Reit durante estos últimos meses sobre su proyecto Hoy, día 1 de septiembre, D-Reit ha anunciado que estará online la plataforma de tokenizacion de activos y lanzadera de negocios. Esta plataforma trae muchas novedades.

La primera novedad es un marketplace donde cualquier propietario podrá ofrecer sus viviendas en venta, eligiendo si cobrar en criptomonedas o en fiat. Las viviendas se ofrecerán a la venta en varias participaciones, ya que la plataforma es de inversión en crowdfunding donde mediante la tokenizacion se ofrece la oportunidad a los inversores de participar en la compra de inmuebles u otros activos de conjuntamente. Este proceso es realmente sencillo para el vendedor ya que solo requiere subir documentación básica sobre el inmueble y un KYC para validar el activo y ofrecerlo en el marketplace.

Siendo el tema de la tokenizacion de inmuebles algo nuevo y con ciertos aspectos legales a tener en cuenta, desde el equipo de D-Reit confirman que cuentan con asesoría legal con amplios conocimientos en el sector, preparado para asesorar e informar a todos los usuarios de la plataforma de D-Reit.

Lo cierto es que la primera pregunta que reciben es:

“¿Pero eso de tokenizar es legal?“

Y citando las palabras de los abogados colaboradores de D-Reit (CryptoVeritas 360) la respuesta es:

"Cualquier activo es tokenizable, incluso los inmuebles. Es más, de hecho es una realidad que se está llevando a cabo actualmente."

Ahora bien, es cierto que se plantean cuestiones sobre el titular en el Registro de la Propiedad. La solución más razonable es: una sociedad/persona fiduciaria o, bien, la inscripción de un sistema de copropiedad (comunidad de bienes) en el propio Registro.

Siendo legal, no hay barreras para que la plataforma crezca y sea una alternativa muy valiosa para los vendedores bien sean particulares o profesionales del sector inmobiliario.

Bien pero ahí no queda todo, como bien apuntan desde el equipo de D-Reit, la plataforma también promoverá la tokenizacion de negocios y el lanzamiento de proyectos de criptomonedas, en la actualidad existen plataformas donde se pueden lanzar proyectos en pre venta para recaudar liquidez para listarlas en un DEX y para recaudar fondos para continuar con el desarrollo de los proyectos. Entre otras plataformas se puede hablar de Unicrypt o Dexsale que ofrecen simplemente un contrato de venta a cambio del cual se quedan con aproximadamente un 2% de fee de los fondos recaudados. Pero D-Reit quiere mejorar el servicio, con su assets factory, y comentan que no solo se ocupan del contrato de pre-venta sino que también ofrecen la creación del token con sus contratos inteligentes y asesoría para la elaboración del libro blanco, tokenomics y marketing y publicidad en la plataforma de D-Reit y sus redes sociales.

La gran novedad es que los Fees (tokens del proyecto) se enviarán a un contrato de Farming donde los holders de D-Reit serán los que los reciban siendo así partícipes de todos y cada uno de los proyectos que se lancen en la plataforma simplemente por holdear DRT (token de D-Reit). Esto hace que para los holders tener D-Reit sea la oportunidad de recibir ingresos pasivos ya que podrán hacer stake y recibir parte de los Fees de las ventas del marketplace y/o Farming y recibir tokens “gratis” de los proyectos que se lancen en D-Reit.

D-Reit es un proyecto ambicioso, y por si esto fuera poco cabe destacar que en los planes del equipo tal y como se ve reflejado en el roadmap actualizado de D-Reit, están el lanzamiento de un GameFi, uno de los proyectos en los que van a colaborar y a lanzar en la plataforma, la plataforma de trading descentralizada, la tokenizacion de una empresa del sector de la publicidad, la tokenizacion y venta de arte y muchas más novedades que irán compartiendo y de las que prometen ampliar la información llegado el momento, ya que lo que más destacan es que la plataforma no tiene límites para crecer.

Hasta la fecha son muchos y muy importantes los hitos conseguidos, el principal y del que más orgullos están es de haber podido crear una comunidad sana y creciente. Ahora la prioridad es agradecer la confianza recibida, sencillamente trabajando sin descanso para que el proyecto siga creciendo y ofreciendo servicios de calidad en el mundo blockchain tanto para inversores como para emprendedores. Esa es su misión y por ella seguirán trabajando.

