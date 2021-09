'Entre acuarelas y lágrimas', la nueva novela de José Orlando sobre las vivencias del proceso migratorio Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 15:51 h (CET) José Orlando Castañeda pasó de ser inmigrante a abogado, juez penal y escritor, en Estados Unidos. Traslada las vivencias del proceso migratorio que observó a lo largo de su vida en su reciente libro Entre acuarelas y lágrimas, una novela absorbente y real escrita en un trasfondo de inmigración, fenómeno implacable en separar familias y destruir amores Muchas son las personas que se han tenido que enfrentar al drama de la migración, fenómeno implacable capaz de separar familias y destruir amores. Este proceso migratorio genera sentimientos encontrados y dificultades a la hora de tomar decisiones que marcarán el rumbo de la vida.

Así, Entre acuarelas y lágrimas cuenta la vida de Manuel, un joven ecuatoriano que pinta acuarelas y vende hierbas medicinales en el mercado. Con el anhelo de prosperar, decide emigrar a Port Chester, Nueva York, dejando atrás a su esposa.

La historia se divide en dos tramas. Por un lado, la dura realidad que vive Manuel en un país desconocido y con el pesar de abandonar lo que más quiere, y por el otro la de su mujer Elvira, cuyo barco naufraga cuando decide ir buscarlo. Este acontecimiento provoca un giro inesperado que la lleva hasta Madrid donde comparte con Antonio, el padre de los niños a los que cuida en su nuevo trabajo. Un intercambio de mensajes de amor a través de citas de obras literarias, contribuye a que esta obra sea única.

Sin embargo, la vida de ambos personajes continúa de forma dispar. Mientras Manuel se refugia en sus pinturas y sanaciones naturistas, Elvira se centra en su relación con Antonio, que termina en decepción. Dicha desilusión provoca que busque refugio en el hogar y viaje para encontrarse con su esposo. Al llegar, solo la reciben las acuarelas de Manuel, reflejo de la soledad que había padecido.

José Orlando Castañeda escribe esta novela compaginando su vertiente literaria con su experiencia como inmigrante y su trabajo como juez penal en Nueva York. Su viaje a Ecuador, donde participó en una demanda civil, le permitió observar el drama del proceso migratorio. Allí encontró historias que le han inspirado para escribir esta obra con un gran sentido emocional.

Nueva York y Madrid son los dos escenarios principales donde transcurre la historia, y donde los personajes muestran sus sentimientos más puros: nostalgia, soledad, esperanza, etc. No obstante, la obra esta colmada también de pensamientos poéticos. “Buscaban cambiar sus vidas y al final fue la vida la que los cambió a ellos”.

La novela está compuesta por capítulos cortos y un ritmo de lectura diligente, donde en varias ocasiones el autor recurre al flashback que mantienen la atención del lector. Además, la narración esta cuidadosamente enriquecida con el léxico propio de los países de origen de los personajes.

Entre acuarelas y lágrimas, publicado por Lantia Publishing para Editorial Caligrama, está a la venta en Amazon.es y Libros.cc, entre otros. La obra estará presente también en la feria del libro en Madrid, Pabellón de Lantia, del 10 al 26 de septiembre.

