Stocken Capital lanza la II Edición del Concurso "Digitalización Empresas Tokenizadas"

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 15:35 h (CET) En esta edición, el jurado estará conformado por miembros de empresas como Bit2me y personalidades como Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Catedrático de Derecho Mercantil y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Cáceres, CEO de NWC10Lab y Antonio Mele, CTO y Co-Founder de Nucoro, entre otros Stocken Capital, plataforma de gestión corporativa para la digitalización de las empresas a través del uso de tecnología Blockchain, y NWC10Lab, primer laboratorio de innovación especializado en tecnología Blockchain de nuestro país, lanzan la II Edición del Concurso “Digitalización Empresas Tokenizadas”.

Se trata de una iniciativa enfocada a potenciar la transformación tecnológica y servir de ejemplo de digitalización de empresas en el contexto actual, en el que se busca optimizar procesos, mejorar la competitividad y ofrecer valor añadido. Por ejemplo, en las pymes cuyo gobierno telemático es muy informal y suele estar poco profesionalizado perdiendo las ventajas que aporta la transformación tecnológica.

Los ganadores obtendrán la entrada de forma gratuita en la plataforma de Stocken Capital (registro valorado en 6000 y 10000€), por la cual accederán a la digitalización de su empresa y a todos los servicios de la plataforma que les permitirá la toma de decisiones, mejorar la eficiencia en sus procesos internos y tener una mayor visibilidad y transmisibilidad de las acciones a sus socios.

Igualmente, los costes de actualizaciones y mantenimientos del primer año (1000€), serán gratuitos formando parte de este premio, así como un asesoramiento gratuito en finanzas / derecho por parte del equipo de Stocken Capital.

“Este concurso busca valorar la capacidad de aquellos negocios, no necesariamente vinculados con la tecnología, que puedan acogerse a la digitalización que ofrece Stocken Capital. En la I Edición, cerca de 100 empresas se registraron, siendo el 25% latinoamericanas”, afirma Rafel del Castillo, CEO de Stocken Capital.

Esta nueva edición tendrá como jurado a reconocidos profesionales del ámbito legal, emprendimiento/startups, y blockchain. Miembros de empresas como Bit2me y personalidades como Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Catedrático de Derecho Mercantil y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Cáceres, CEO de NWC10Lab y Antonio Mele, CTO y Co-Founder de Nucoro y autor de Django 3 by example, entre otros.

Aunque los sectores más interesados en la digitalización de las participaciones sociales a través de la tokenización han sido el inmobiliario, capital riesgo, energético y lujo, el concurso está abierto a todos los sectores, sin importar la ubicación geográfica.

La inscripción está abierta hasta el 30 de septiembre y se puede realizar en este link donde se aprecian las bases del concurso. Los ganadores serán anunciados el 7 de octubre.

Stocken Capital aporta a las compañías múltiples funcionalidades y herramientas telemáticas como:

Digitalización y transmisión de las participaciones sociales de una sociedad nueva o preexistente

nueva o preexistente Página web oficial propia de la sociedad con la plataforma en los términos del Ley de Sociedades de Capital

de Sociedades de Capital Gestión electrónica del libro de registro de socios

Cumplimiento de normativa PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) para todos los socios

(Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) para todos los socios Gestión de ampliaciones de capital (socios nuevos o preexistentes)

(socios nuevos o preexistentes) Nuevos canales de comunicación e interacción para inversores extranjeros y españoles: herramientas de preparación de juntas generales, convocatoria telemática de juntas generales a través de la plataforma, voto telemático en juntas generales

para inversores extranjeros y españoles: herramientas de preparación de juntas generales, convocatoria telemática de juntas generales a través de la plataforma, voto telemático en juntas generales Distribución de dividendo a los socios a través de la plataforma Registro inmutable de transacciones sobre Blockchain pública pudiendo utilizarse como prueba

