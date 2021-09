Gisela Intimates ultima sus rebajas de verano con el remate final en su ropa de baño de calidad Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 15:28 h (CET) Los clientes de la firma Gisela Intimates cuentan con la última oportunidad para hacerse con las prendas de verano más sofisticadas y confortables con precios rebajados hasta un 70% sobre su tarifa base Ya han llegado los últimos días de rebajas en Gisela y, por tanto, las personas interesadas en sus artículos pueden acceder todavía al variado catálogo de lencería y ropa de baño disfrutando de un gran ahorro, el cual puede alcanzar hasta el 70% de rebaja para disfrutar así de una satisfacción plena en la experiencia de compra.

Que los meses más cálidos del verano se acaben no supone que se haya terminado esta temporada estival, pudiendo aún hacer uso de la mejor calidad en ropa de baño al mejor precio.

Por ello, esta firma ha decidido prolongar el período de tarifas bajas en gran parte de su catálogo para agradecer a su clientela la gran acogida de sus artículos en esta temporada.

Qué prendas están sometidas a un descuento de hasta el 70%

Son muchos los artículos que se encuentran rebajados para regocijo de los bolsillos de las personas interesadas en ellos.

- Bañadores: con una gran variedad de diseños, colores y estampados, los bañadores siguen siendo un fijo en el armario durante las vacaciones de verano. Gisela Intimates apuesta por las últimas tendencias en estas prendas, por lo que siempre hay una pieza que se ajustará perfectamente a los gustos de cada cliente.

- Tops y braguitas de bikini: la combinación de ambas prendas puede realizarse de forma autónoma, por lo que se deja a la creatividad de cada cliente la elección que se ajuste más a sus gustos y necesidades.

- Caftán: esta prenda, muy habitual en los momentos de baño y relax para ponerse por encima del bañador o el bikini, es uno de los éxitos de la temporada.

- Camisones y Batas: estos artículos son el complemento ideal para disfrutar del confort y la tranquilidad propios de los días de descanso, luciendo así las últimas tendencias en la moda veraniega más sofisticada.

- Pijamas: tanto para mujeres como para hombres, la demanda de esta ropa de descanso no decae en la temporada más cálida, gracias a diseños originales y tejidos muy cómodos para dormir cómodamente.

- Sport: prendas deportivas a los mejores precios para realizar cualquier actividad física.

Estos son sólo algunos ejemplos del empeño de Gisela Intimates por ofrecer la mejor calidad en sus prendas de descanso, baño y lencería al mejor precio, por lo que conviene acudir a su catálogo web para consultar los mejores modelos para cada cliente.

