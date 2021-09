La Red Medieval se llena de música con la puesta en marcha del proyecto cultural 'En Clave de RE-D' Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 11:43 h (CET) Proyecto que por fin se ha materializado en un verano donde la música de raíz ha inundado escenarios monumentales, calles y plazas de algunas de las localidades que forman parte de la Red de Ciudades y Villas Medievales. La iniciativa continuará hasta final de año, ofreciendo conciertos y festivales en aquellas localidades donde aún no se han celebrado La Red de Ciudades y Villas Medievales ha puesto en marcha su tercer producto turístico completo que, junto a los dos anteriores -Concurso de Pinchos Medievales y circuito de carreras populares Red-Corriendo el Medievo- une a todas las localidades que integran la Asociación en un proyecto común.

Tras un año difícil, especialmente para el sector turístico, la asociación, en una clara apuesta por la recuperación de la actividad cultural como motor de recuperación económica, durante los mes de julio y agosto celebraba seis de los nueve eventos programados dentro del proyecto “En clave de RE-D”, un recorrido musical por las nueve localidades que componen la Red Medieval, disfrutando de música en directo en enclaves de una belleza excepcional.

El primero de los conciertos se celebraba en Almazán, el día 2 de julio, en su II Velada Mustral. Abría la temporada de conciertos y festivales, el Gaitero Carlos Núñez con su espectáculo “A Irmandade das estrellas”, llenando con las notas de sus gaitas y flautas impregnadas de música celta la plaza mayor de una de las villas más bonitas de la provincia de Soria.

Continuaban las actuaciones musicales en Ciudad Rodrigo, con su festival Hispano-Luso de folklore que tenía lugar entre los días 13 y 17 de julio. Con un aforo limitado a 70 personas, en cada concierto, la plaza mayor de la ciudad salmantina, acogía eventos de música folclórica tradicional con grupos como Galandum galundaina, procedentes de Portugal, Castijazz, Carlos Soto, Folk Quintet, Pepe Colás y los punkifolkis o la Asociación Cacereña de folklore “el redoble”. El festival se cerraba con la actuación estelar de Aulaga Folk, un perfecto broche final para cinco días de música en vivo en un entorno privilegiado.

“Atardeceres en Vivo”, se celebraba el 17 de julio en el incomparable entorno de los molinos de viento de Consuegra, donde se mezclaban el patrimonio histórico con la música más contemporánea. Modernidad y tradición que se unen para atraer a un público joven que serán los turistas del futuro. “Bonita” fue la actuación estrella de un festival donde la música Indie y el rock-Folk castellano manchego se convierten en protagonistas desde hace ya cinco años. Con esta iniciativa, Consuegra pretende además de promocionar turísticamente su ciudad, apoyar a los grupos de música local y favorecer a las empresas de la zona promocionando el producto turístico.

El día 23 de julio, tenía lugar en el Patio do Castelo, la Gala de Apertura del 7º Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), con la presencia de Juliane Banse (soprano), Lena Neudauer (violón), Martin Ney (flatua), Haracio Ferreira (clarinete) y la Orquesta de Cámara de Colonia, dirigida por el director Chistoph Poppen. Fundado en 2014, y con la dirección artística de Christoph Poppen y Juliane Banse, el FIMM se ha convertido en uno de los festivales de música clásica más importantes de Portugal, atrayendo anualmente a la región de Marvao, Castelo de Vide, Portalegre y Valencia de Alcántara (España) a cientos de artista de talla mundial y miles de visitantes, tanto portugueses como extranjeros.

La música llegaba a Hondarribia el 28 de julio, con el concierto de nocturno de verano Hondarribiko Eskifaia Abesbatza en el que tomaban parte dos de los tres coros de la entidad. Celebrado en el Baluarte de la Reina, en la primera parte intervino el coro de voces blancas Xatz Eskifaia, dirigido por Amaia Aldalur, ofreciendo un programa variado y ligero. En la segunda parte, el coro mixto Eskifara Abesbatza, dirigido por Gorka Aierbe. Ambos coros contaban con la colaboración de Iñaki Gezala al piano y Jaime Atristán a la percusión.

Por último, este domingo 29 de agosto, la música sonaba en Laguardia, con un concierto conmemorativo dedicado al bolero, la canción latina, la canción mexicana y el pop. Ofrecido por la Banda de Música de Laguardia con motivo de su 140 aniversario, la actuación contó con colaboración de Ulrich Calvo a la guitarra, Marcelo Scrich al contrabajo y con la excepcional voz de Ana Irigoyen. El concierto se celebró en el interior de la Iglesia de Santa María de los Reyes de Laguardia, con aforo limitado.

El proyecto “En Clave de RE-D” llevará la música hasta el resto de localidades que componen la Red de Ciudades y Villas Medievales durante lo que resta de verano y en otoño, para cerrar un recorrido que aúna música y patrimonio para disfrutar de la cultura en entornos medievales de una belleza singular.

