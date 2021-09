Importantes descuentos para los socios de Cione en la formación Orduna e-Learning Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 10:55 h (CET) El convenio firmado por ambas entidades vuelve a beneficiar a los socios de Cione en la reedición, tras la vuelta de vacaciones, de sus cursos monográficos y de los dos cursos de Especialista Universitario El acuerdo firmado por Orduna e-Learning y Cione Grupo de Ópticas, a través de Cione University vuelve a beneficiar a los socios de Cione en la reedición de los dos Cursos de Especialista Universitario y la ampliación de cinco a siete de los Cursos Monográficos dirigidos a ópticos-optometristas que comenzarán el próximo mes de octubre.

Por el mero hecho de ser socios, los ópticos de Cione tendrán ventajas especiales en la matriculación de los cursos disruptores que propone Orduna e-Learning y que este año vuelve, en octubre, con los mismos contenidos, pero actualizados a la luz de la experiencia de las ediciones precedentes, de las opiniones de los cerca de 500 alumnos que los han completado ya, con un nivel de satisfacción sobresaliente.

El Curso de Especialista Universitario en Patología Ocular, Optometría Geriátrica, Baja Visión y Rehabilitación Visual de Orduna e-Learning surge como respuesta a la demanda de formación en estas subespecialidades de la optometría, debido al envejecimiento poblacional a nivel mundial. Al finalizar este Curso de Especialista Universitario los alumnos podrán establecer las pautas y estrategias necesarias para ahondar en el manejo optométrico del paciente geriátrico y/o con discapacidad visual, incluyendo además revisiones sistemáticas de la evidencia científica, preguntas de investigación, y una compilación de todos los hallazgos que ayuden a mejorar la práctica clínica diaria del optometrista especialista en baja visión y la calidad de vida del paciente.

El segundo Curso es de Especialista Universitario en Manejo Optométrico del Control de la Miopía, Aberraciones Oculares y Visión Binocular. Surgió como respuesta a la demanda de formación reglada en el control optométrico de la miopía, una de las pandemias visuales del siglo XXI, para profundizar en el conocimiento de las aberraciones oculares de alto orden, y en el manejo optométrico de los problemas de la visión binocular relacionados con la miopía. A través de este Curso de Especialista Universitario los alumnos conocerán la epidemiología tanto de la miopía simple como el manejo optométrico, y de la miopía patológica; cuáles son los signos de alarma; y métodos del control de la miopía. Al terminar, habrán desarrollado un conocimiento exhaustivo de las aberraciones oculares de bajo orden, alto orden y examen refractivo en pacientes con aberraciones de alto orden y desarrollarán herramientas y habilidades para mejorar como optometristas especialistas en problemas de visión binocular relacionados con la miopía.

Ambos cursos se imparten en modalidad semipresencial (85-15%), de nueve meses de duración y tienen carácter de título propio a través de la UDIMA con 20 créditos ECTS.

Los Cursos de Especialista llegan acompañados de Cursos Monográficos trimestrales de Orduna e-Learning sobre Manejo Optométrico de Control de la Miopía; Patología de Polo Posterior; Baja Visión y Rehabilitación Visual; Prescripción de Prismas; y Visión Binocular-Ambliopía. Además para este Curso Académico 2021-2022, Orduna e-Learning amplía su oferta con el lanzamiento del Curso Monográfico sobre Soluciones Ópticas en Córnea Irregular; y el Curso Monográfico sobre Entornos VUCA. Todos los Monográficos están dirigidos a profesionales que no disponen de tanto tiempo, pero que perciben que la formación en áreas específicas como las propuestas, puede mejorar sus capacidades profesionales, y por lo tanto, su negocio.

El óptico-optometrista, un diseñador de soluciones personalizadas

El futuro de la salud visual ofrece numerosos retos y desafíos para los que conviene estar preparados. El óptico-optometrista trabaja para aportar soluciones de valor a los problemas y necesidades de sus pacientes y clientes, es un diseñador de soluciones personalizadas. Por este motivo los cursos de Orduna e-Learning están basados en un modelo VUCA de formación diferencial, que coloca al paciente en el centro y permite al profesional crear valor, empleando las destrezas humanísticas para complementar las técnicas.

El inicio de los cursos de especialista universitario y los monográficos va a tener lugar en octubre, por lo que la matriculación está abierta hasta el 30 de septiembre.

II Concurso de Fotografía para ópticos-optometristas

Además de los descuentos en los cursos, Orduna e-Learning y Cione convocan su II Concurso de Fotografía para Ópticos-Optometristas

Los aspirantes podrán presentar sus fotografías desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2021, sobre cualquier temática relacionada con la óptica-optometría, en el que es un concurso exclusivo para los socios de Cione.

El concurso tiene tres premios en forma de beca de acceso a la formación disruptora que pone en marcha Orduna e-Learning, con la colaboración de Cione, sobre los retos del futuro, ya casi presente, de la Óptica.AQUÍ, SE PUEDEN CONSULTAR LAS BASES COMPLETAS

Para Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RRSS de Cione Grupo de Ópticas, “el acuerdo con Orduna e-Learning comenzó a ser fructífero desde el primer momento. Todos los socios matriculados tanto en los cursos como en los monográficos nos refirieron magníficas opiniones sobre la formación. Queremos seguir desarrollando nuevos capítulos de este acuerdo en los próximos años”.

La Dra. Begoña Gacimartín, directora de Orduna e-Learning, afirma “afrontamos el Curso Académico 21-22 ampliando nuestra oferta formativa poniendo de nuevo el foco en las demandas actuales de los profesionales del sector de la óptica-optometría. El acuerdo con Cione Grupo de Ópticas refuerza nuestra idea de sumar sinergias con los principales actores del sector para ofrecer una formación disruptora basada en la excelencia y la innovación”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas NTT expande su huella de centro de datos en un 20% Continúa el ascenso de obras con prefabricados de hormigón en 2021, con respecto a 2020, según Andece Kleinson o la intuición de cómo sobrevivir a una pandemia Conseguir una mayor presencia de la mujer en puestos de liderazgo no será posible sin formación continua Éxito Cuántico se afianza como empresa referente en el sector de la consultoría y servicios de negocios