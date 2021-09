FSIE Madrid muestra su decepción por no mantener las ratios del pasado curso escolar Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 11:03 h (CET) El sindicato lamenta profundamente que no se mantengan las ratios del curso pasado, siendo esta medida la que mayores y mejores efectos generó a nivel escolar y sanitario FSIE Madrid insiste en la necesidad de la bajada de ratios en las aulas madrileñas para conseguir una educación segura y de calidad.

“Valoramos positivamente la presencialidad en todas las etapas educativas, siempre que esta sea aplicada siguiendo todas las normas sanitarias necesarias”.

FSIE Madrid velará para que la incorporación de profesores de refuerzo sea implantada de forma proporcional en las dos redes sostenidas con fondos públicos.

El sindicato ofrece todo su apoyo e implicación para que este curso escolar se desarrolle con la mayor normalidad posible.

Ante las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid de cara al curso 2021/22, FSIE Madrid, Sindicato Independiente de Enseñanza y Atención a la Discapacidad de la región, "lamenta profundamente que no se mantengan las ratios del curso pasado, siendo esta medida la que mayores y mejores efectos generó a nivel escolar y sanitario. El sindicato muestra su decepción e insiste en la necesidad de la bajada de ratios en las aulas madrileñas para conseguir una educación segura y de calidad".

Cabe recordar que, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba el pasado mes de junio una bajada de la ratio en todos los centros educativos de la región a partir del curso escolar 2022/23. Esta medida fue aplaudida por FSIE Madrid, sin embargo, “su forma de aplicación de manera progresiva dejará durante muchos años unas ratios excesivas, hecho que venimos denunciando reiteradamente”, explican desde el sindicato.

FSIE Madrid valora positivamente la presencialidad en las aulas

La Comunidad de Madrid planteó la pasada semana, durante la Conferencia Sectorial de Educación en la que participaron representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, un curso escolar 2021/22 “con máxima presencialidad en todos los niveles, un mayor plan de refuerzo escolar y el mantenimiento de medidas sanitarias ante el COVID-19”, hechos que valoran positivamente desde FSIE Madrid, siempre y cuando, advierten “esta presencialidad sea aplicada siguiendo todas las normas sanitarias necesarias para salvaguardar la seguridad de todos”.

Una incorporación de profesores de refuerzo “insuficiente”

Por otro lado, FSIE Madrid afirma que, “aun suponiendo una medida del todo insuficiente, la incorporación de profesores de refuerzo debe ser implantada de forma proporcional en las dos redes sostenidas con fondos públicos, por lo que nuestra organización velará para que así sea. La enseñanza concertada no puede quedar fuera de cualquier medida que suponga una mejora del sistema”.

Con todo ello, en esta vuelta a las aulas y recordando el desarrollo excepcional del curso pasado, FSIE Madrid “ofrece todo su apoyo e implicación para que este curso escolar se desarrolle con la mayor normalidad posible”, finalizan.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.