Cafés Guayacán, el mejor café especial que garantiza una bebida justa y sostenible Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 11:08 h (CET)

Encontrar un buen café no es sencillo. Este producto es uno de los más requeridos en las rutinas de muchas personas.

Cafés Guayacán se especializa en la producción de Specialty Coffee, una alternativa de café especial que combina la cafeína con una amplia gama de aromas y sabores naturales. Este tipo de café, a diferencia del comercial, es cultivado, tostado, conservado y preparado de una forma mucho más cuidada, la cual consigue unos granos con sabores inigualables. Esta empresa, con sede en Madrid, pero con distribución a toda Europa mediante su tienda online, innova en el mercado desde 2014 y ha demostrado una nueva forma de tomar café.

La esencia y el origen de Cafés Guayacán Para que un café logre ser especial, como lo son los de cafés Guayacán, estos deben cumplir con unos exigentes protocolos en todo el proceso de elaboración. Se deben estudiar muy bien las condiciones de sol y sombra, así como la nutrición de los suelos donde se van a cultivar. Este tipo de café se cosecha a mano y una de sus características más llamativas es que se produce totalmente de manera sostenible, utilizando recursos renovables y trabajando junto a negocios locales de distintas áreas donde el capital humano tiene un amplio conocimiento del tema. Se trata de pequeños productores que siembran el café en sus fincas, garantizando un comercio justo debido a que el productor recibe un precio equitativo por la excelencia del producto. Su proceso también lo distingue, ya que desde el cultivo y recolección de las cerezas de café, la empresa cuenta con caficultores expertos que recogen la materia prima en el punto perfecto. De allí, los granos pasan por un proceso de tueste delicado y minucioso. Convencionalmente, el tostado es largo y la materia se expone al calor hasta carbonizarla, se estudia la materia prima y se aplica aquella técnica de tueste que descubra la mayor gama de aromas y sabores que definen la identidad del café.

Estas características y complejidad han conquistado al público español, quienes al probar la versión especial, no regresan a la bebida comercial.

Amplia selección de cafés especiales La Specialty Coffee Association (SCA) evalúa los tipos de café especial acorde a una escala que va de 80 a 100 puntos. En este rango, Cafés Guayacán, centra todo su esfuerzo en la especie arábica, por poseer unas cualidades idóneas que permiten obtener una bebida muy aromática y de exquisito sabor.

Su tienda virtual ofrece paquetes de 250 gramos del también conocido como café sensorial. Los productos provienen de las mejores plantas de café del mundo. Al igual que en la tienda física situada en el madrileño barrio de Chamberí, en la web se puede encontrar toda la selección de cafés especiales que Cafés Guayacán tuesta artesanalmente. Además ofrecen asesoramiento sobre la mejor forma de elaborarlo para obtener los máximos matices; ya sea en cafetera italiana, espresso o filtro. Tanto para tomarlo solo o con leche, son cafés frescos con trazabilidad desde el origen, y eso se refleja nada más beberlos porque te das cuenta de su rico aroma, fina textura y suculento sabor.

Además, Cafés Guayacán, ofrece cursos para formar profesionales en el área de la preparación, reconocimiento y tostado del café. Si se busca una experiencia diferente, ofrecen planes para particulares como la degustación con 5 sentidos, barista por un día y la elaboración a baja presión. Todos los servicios están disponibles en su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.