BOTASKI Seseña Waterski Complex acoge un año más en sus instalaciones el Campeonato de Europa de Esquí Náutico IWWF

El esquí náutico es una disciplina emocionante y exigente que requiere de mucho equilibrio y buenos reflejos por parte del deportista para ser dominada. En España, una de las instalaciones más destacadas a la hora de practicar esta disciplina es el BOTASKI Seseña Waterski Complex, un reconocido centro de entrenamiento de esquí náutico que desde el año 2001 ha organizado exitosamente más de 34 eventos internacionales de este deporte.

Para continuar con esta tradición, en este complejo se ha celebrado recientemente el Campeonato de Europa de Esquí Náutico IWWF 2020 y del 2021; un evento en el que 300 atletas de todo el continente han competido por obtener el primer lugar en las categorías sub 14, sub 17 y sub 21.

El torneo de esquí náutico más importante de Europa se ha celebrado en Seseña El BOTASKI Seseña Waterski Complex es uno de los centros de entrenamiento de esquí náutico más importantes de Europa, y por esta razón ha sido seleccionado como la sede que ha albergado el prestigioso Campeonato de Europa de Esquí Náutico IWWF 2020 y del 2021.

El evento comenzó el pasado 31 de julio y se ha extendido hasta el 8 de agosto, una semana en la que más de 200 atletas de países como España, Alemania, Rusia y Bélgica han asistido al torneo para demostrar sus habilidades y coronarse como los mejores en sus respectivas categorías.

Durante todos estos días, adolescentes y jóvenes se han instalado en los alrededores de Seseña para competir en las variantes de Slalom, Figuras, Salto y Combinada en los grupos sub 14, sub 17 y sub 21.

Las mejores instalaciones para aprender esquí náutico en España BOTASKI Seseña Waterski Complex es uno de los mejores centros de entrenamiento que hay en toda Europa. Durante sus más de 30 años de historia, en este complejo se han formado varios campeones internacionales con el apoyo de un gran equipo de instructores.

El complejo se encuentra en Seseña, un pequeño y acogedor municipio de Castilla la Mancha, muy cercano a Toledo y Madrid. El BOTASKI Seseña Waterski Complex posee dos lagos artificiales, especialmente diseñados para el esquí náutico. Ambos están protegidos del viento y tienen orillas específicamente diseñadas para absorber las olas.

Desde su creación, este ambicioso proyecto ha estado expandiéndose y mejorando para ofrecer una mejor experiencia a todos aquellos atletas que asistan a practicar. Desde el año 2001, las instalaciones del BOTASKI Seseña Waterski Complex ya han sido escenario de 20 campeonatos de España, Europa o el Mundo. Con la celebración de esta nueva edición del Campeonato de Europa, el complejo deportivo de BOTASKI se consolida un año más como uno de los grandes referentes a nivel mundial para la práctica del esquí náutico.